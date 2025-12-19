Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Dec 2025 10:55 AM IST
    19 Dec 2025 10:55 AM IST

    രാസവളം കിട്ടാനില്ല; കര്‍ഷകര്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍

    രാസവളം കിട്ടാനില്ല; കര്‍ഷകര്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍
    പാ​​ല​​ക്കാ​​ട്: രാ​​സ​​വ​​ളം കി​​ട്ടാ​​ക്ക​​നി​​യാ​​യ​​തോ​​ടെ ജി​​ല്ല​​യി​​ലെ ക​​ർ​​ഷ​​ക​​ർ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യി​​ൽ. നെ​​ല്ലി​​ന് ചി​​ന​​പ്പ് പൊ​​ട്ടാ​​നും മ​​ഞ്ഞ​​ളി​​പ്പ് മാ​​റി ത​​ഴ​​ച്ച് വ​​ള​​രാ​​നും യൂ​​റി​​യ ഇ​​ടേ​​ണ്ട സ​​മ​​യ​​മാ​​ണി​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ യൂ​​റി​​യ, പൊ​​ട്ടാ​​ഷ്, ഫാ​​ക്ടം​​ഫോ​​സ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ രാ​​സ​​വ​​ള​​ങ്ങ​​ള്‍ കി​​ട്ടാ​​നി​​ല്ലാ​​ത്ത സ്ഥി​​തി​​യാ​​ണ്.

    ആ​​റു​​മാ​​സ​​മാ​​യി സ്ഥി​​തി രൂ​​ക്ഷ​​മാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ് കൃ​​ഷി​​ക്കാ​​രും ചി​​ല്ല​​റ വി​​ല്‍പ്പ​​ന​​ക്കാ​​രും പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. പ​​ല​​യി​​ട​​ത്തും വ​​ള​​പ്ര​​യോ​​ഗം മു​​ട​​ങ്ങി​​യ അ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലാ​​ണ്. ക്ഷാ​​മം പ​​രി​​ഹ​​രി​​ച്ചി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ര​​ണ്ടാം​​വി​​ള നെ​​ല്ല്‌ ഉ​​ൽ​​പാ​​ദ​​ന​​ത്തെ​​യും ബാ​​ധി​​ക്കും. അ​​ടി​​വ​​ള​​മാ​​യി ആ​​ദ്യ വ​​ള​​പ്ര​​യോ​​ഗം ന​​ട​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ കൂ​​ട്ടു​​വ​​ളം മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ക. ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത് ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന വ​​ള​​പ്ര​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ന് കൂ​​ട്ടു​​വ​​ള​​ത്തി​​നൊ​​പ്പം യൂ​​റി​​യ​​യും ഇ​​ട​​ണം. മൂ​​ന്നാ​​മ​​ത് വ​​ള​​പ്ര​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ന് പൊ​​ട്ടാ​​ഷും കൂ​​ട്ടു​​വ​​ള​​വു​​മാ​​ണ് വേ​​ണ്ട​​ത്.

    യൂ​​റി​​യ ഇ​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ നെ​​ൽ​​ച്ചെ​​ടി​​യു​​ടെ വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​യേ​​യും വി​​ള​​വി​​നെ​​യും ബാ​​ധി​​ക്കും. 45 കി​​ലോ ചാ​​ക്കി​​ന് 266 രൂ​​പ മാ​​ത്രം വി​​ല​​യു​​ള്ള യൂ​​റി​​യ കി​​ട്ട​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ, 952 രൂ​​പ വി​​ല​​വ​​രു​​ന്ന 25 കി​​ലോ​​ഗ്രാ​​മി​​ന്റെ പോ​​ളി​​ഹേ​​ലി​​യേ​​റ്റ്, മ​​ൾ​​ട്ടി ന്യൂ​​ട്രീ​​യെ​​ന്റ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പു​​തു​​ത​​ല​​മു​​റ വ​​ള​​ങ്ങ​​ൾ വാ​​ങ്ങ​​ണം. അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ വി​​ൽ​​പ​​ന കു​​റ​​വു​​ള്ള മ​​റ്റ് ചി​​ല കൂ​​ട്ടു​​വ​​ള​​ങ്ങ​​ൾ വാ​​ങ്ങ​​ണം. ഒ​​രു ലോ​​ഡ് യൂ​​റി​​യ 9,000 കി​​ലോ​​ഗ്രാ​​മാ​​ണ്. ഇ​​തി​​ന് 53,190 രൂ​​പ വി​​ല​​വ​​രും.

    പു​​തു​​ത​​ല​​മു​​റ വ​​ള​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഒ​​രു ലോ​​ഡി​​ന് 3,42,720 രൂ​​പ വി​​ല​​വ​​രും. ഒ​​രു ട​​ൺ യൂ​​റി​​യാ കി​​ട്ടാ​​ൻ 500 കി​​ലോ പു​​തു​​ത​​ല​​മു​​റ വ​​ളം വാ​​ങ്ങാ​​ൻ രാ​​സ​​വ​​ള ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ൾ വി​​ത​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രെ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന് പ​​രാ​​തി​​യു​​ണ്ട്. ക​​ർ​​ഷ​​ക​​ർ​​ക്ക് യൂ​​റി​​യ എ​​ത്തി​​ക്കാ​​ൻ വി​​ത​​ര​​ണ​​ക്കാ​​ർ ഈ ​​സ​​മ്മ​​ർ​​ദ​​ത്തി​​ന് വ​​ഴ​​ങ്ങേ​​ണ്ടി​​വ​​രു​​ന്നു.

    ചാ​​ക്കി​​ന് 3,200 രൂ​​പ വി​​ല​​യു​​ള്ള യൂ​​റി​​യ 266 രൂ​​പ​​ക്കാ​​ണ് ക​​ർ​​ഷ​​ക​​ർ​​ക്ക് ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​ത്. ഉ​​ത്ത​​രേ​​ന്ത്യ​​ൻ ക​​ർ​​ഷ​​ക ലോ​​ബി​​യു​​ടെ താ​​ൽ​​പ​​ര്യം മു​​ൻ നി​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ണ് ഇ​​ത്ര ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന സ​​ബ്‌​​സി​​ഡി ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​ത്.

    മ​​റ്റ് വ​​ള​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഇ​​ത്ര​​യും സ​​ബ്‌​​സി​​ഡി ഇ​​ല്ല. ഏ​​ക്ക​​റി​​ന് ഒ​​രു ചാ​​ക്കി​​ൽ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ യൂ​​റി​​യാ വാ​​ങ്ങി​​യാ​​ൽ കൃ​​ഷി ഭ​​വ​​നി​​ൽ നി​​ന്ന് അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണം എ​​ത്തും.

    യൂ​​റി​​യി​​ലെ ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ൾ പെ​​യി​​ന്റ്, പ്ലൈ​​വു​​ഡ് ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ണ്ട്. യൂ​​റി​​യാ വാ​​ങ്ങി ദു​​രു​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ത​​ട​​യാ​​നാ​​ണ് കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​രി​​ന്റെ നി​​ബ​​ന്ധ​​ന​​യെ​​ന്ന് അ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ൾ പ​​റ​​യു​​ന്നു. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ള്ള യൂ​​റി​​യ​​യു​​ടെ 50 ശ​​ത​​മാ​​ന​​വും ഇ​​റ​​ക്കു​​മ​​തി ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​താ​​ണ്.​​പ്ര​​തി​​മാ​​സ വി​​ഹി​​തം കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ​​കു​​തി​​യാ​​ക്കി വെ​​ട്ടി​​ക്കു​​റ​​ച്ച​​താ​​ണ്‌ വ​​ലി​​യ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക്കി​​ട​​യാ​​ക്കി​​യ​​ത്‌.

    യൂ​​റി​​യ​​യ്‌​​ക്കു മാ​​ത്ര​​മാ​​ണു നി​​ല​​വി​​ല്‍ വി​​ല നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​മു​​ള്ളൂ. മ​​റ്റു വ​​ള​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​ബ്‌​​സി​​ഡി വെ​​ട്ടി​​ക്കു​​റ​​യ്‌​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്‌​​തു. 2023-24 ല്‍ ​​ഫോ​​സ്‌​​ഫ​​റ​​സ്‌, പൊ​​ട്ടാ​​ഷ്‌ വ​​ള​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക്‌ 65,199.58 കോ​​ടി രൂ​​പ സ​​ബ്‌​​സി​​ഡി ന​​ല്‍കി​​യി​​രു​​ന്നു. 2024-25 ല്‍ 52,310 ​​കോ​​ടി​​യാ​​യി കു​​റ​​ഞ്ഞു. ഇ​​ക്കു​​റി 49,000 കോ​​ടി​​യാ​​യി വീ​​ണ്ടും കു​​റ​​ഞ്ഞു.

