Madhyamam
    date_range 15 Jan 2026 1:47 PM IST
    date_range 15 Jan 2026 1:47 PM IST

    മകരക്കൊയ്ത്തിന് ഉമയനല്ലൂർ ഏലാ ഒരുങ്ങി

    കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വ​വും സോ​യി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും 17ന്
    മ​ക​ര​ക്കൊ​യ്ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി​യ ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ ഏ​ല

    കൊ​ട്ടി​യം: ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നെ​ല്ല​റ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ ഏ​ലാ മ​ക​ര​ക്കൊ​യ്ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യി. മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട്ട​ണി​ഞ്ഞ​പോ​ലെ ഒ​രേ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ലാ​യാ​കെ നെ​ല്ലു​വി​ള​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 144 ഏ​ക്ക​റു​ള്ള ഏ​ലാ​യി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് നെ​ൽ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ക്കു​റി നൂ​റു​മേ​നി വി​ള​വാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ക​ർ​ഷ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഉ​മ, 20 എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട വി​ത്താ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. വി​ത്തും വ​ള​വും സ​ബ്​​സി​ഡി​യും മ​യ്യ​നാ​ട് കൃ​ഷി ഭ​വ​നാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നം. 17നാ​ണ് വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വം. രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​ഏ​ലാ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. എം. ​നൗ​ഷാ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ സോ​യി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. മ​യ്യ​നാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​കും.

    News Summary - Umayanallur Ella is ready for the harvest
