Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightചെടികൾ പൂവിടുന്നില്ലേ?...
    Agri News
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:42 PM IST

    ചെടികൾ പൂവിടുന്നില്ലേ? പൂത്തുലയാൻ ഈ പൊടിക്കൈകൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി

    text_fields
    bookmark_border
    ചെടികൾ പൂവിടുന്നില്ലേ? പൂത്തുലയാൻ ഈ പൊടിക്കൈകൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി
    cancel
    Listen to this Article

    വീട്ടിലെ പൂച്ചെടികൾ പലപ്പോഴും തീരെ പൂവിടാതിരിക്കുകയും കുറച്ചു മാത്രം പൂവിടുകയും ചെയ്യുന്നത് പലരും പരാതി പറയാറുണ്ട്. ചെടികൾ നന്നായി വളരാനും കൂടുതൽ പൂക്കൾ വിരിയാനും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പലരും ചെയ്തുനോക്കാറുണ്ട്. സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ നോക്കാം...

    1

    • മൂപ്പുള്ള മുരിങ്ങയിലയും കഞ്ഞിവെള്ളവും മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക
    • ശേഷം ഇത് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക
    • തുടർന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചെടുത്ത് ചെടികൾക്ക് പ്രയോഗിക്കുക.

    2

    • ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളമെടുത്ത് പഴത്തൊലി, മുട്ടത്തോടും ഇട്ടുവെക്കുക
    • ദിവസവും ഇത് ഇളക്കിക്കൊടുക്കുക
    • ഒരാഴ്ച ഇത്തരത്തിൽ ഇട്ടുവെച്ച ശേഷം ഈ ലായനി ഉപയോഗിക്കാം.
    • ഒരു കപ്പ് ലായനി രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിക്കുക.
    • തുടർന്ന് ചെടികൾക്ക് തളിക്കുക.

    3

    • പഴത്തൊലി അരച്ചെടുക്കുക
    • ഇതിലേക്ക് ശർക്കരയും വെള്ളവും ചേർത്ത് അടച്ചുവെക്കുക.
    • പുളിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കാം
    • ഇത് വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ച് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:flowerPlantsBlooming
    News Summary - trickes for plants blooming
    Similar News
    Next Story
    X