Madhyamam
    17 Aug 2025 12:56 PM IST
    17 Aug 2025 12:56 PM IST

    ഇന്ന് കർഷക ദിനം; കൃ​ഷി​യി​ൽ ഭാ​സ്ക​രേ​ട്ട​ന് എ​ന്നും ചെ​റു​പ്പം

    ഇന്ന് കർഷക ദിനം; കൃ​ഷി​യി​ൽ ഭാ​സ്ക​രേ​ട്ട​ന് എ​ന്നും ചെ​റു​പ്പം
    ഹം​സ ക​ട​വ​ത്ത്

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ട: പ​ന​യേ​ങ്ങ​ര ഭാ​സ്ക​രേ​ട്ട​ന് കൃ​ഷി​യി​ലും ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലും മു​ക്കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ ചെ​റു​പ്പം. പ്രാ​യം 75 ആ​യി​ട്ടും കൃ​ഷി​പ്പ​ണി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​വ​ധി​യി​ല്ല. ക​ന്നു കാ​ലി വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​മ്മ ഉ​ണ്ണൂ​ലി​യു​ടെ ശി​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​ൽ വെ​ളി​ച്ച​മാ​യ​ത്. പി​താ​വ് ബാ​ല​രാ​മ​ൻ ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ ത​ന്നെ പ​ശു​വി​നെ ക​റ​ക്കാ​നും പാ​ൽ വി​ൽ​പ​ന​യും പ​ഠി​ച്ചു. ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ൽ ഡ്രോ​യി​ങ്ങ് മാ​ഷ് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച​തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ല​യം വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യി മാ​റി. വാ​ഴ, ക​പ്പ, തു​ട​ങ്ങി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന എ​ല്ലാ കൃ​ഷി​യും ചെ​യ്തു. വി​ള​വു​ക​ളെ​ല്ലാം ഉ​ന്തു​വ​ണ്ടി​യി​ൽ വെ​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തി​നി​ടെ ക​ന്നു​കാ​ലി വ​ള​ർ​ത്ത​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. റെ​യി​ൽ​വെ സ്റ്റേ​ഷ​ന​രി​കി​ൽ മു​മ്പ് ക​പ്പ​യും ക​റി​യും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് മ​ദ്യ നി​രോ​ധ​ന സ​മി​തി​യി​ലും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

