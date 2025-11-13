Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightഈ ട്രിക്കുകൾ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:59 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:17 AM IST

    ഈ ട്രിക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കൂ, ഇഞ്ചി ഗംഭീരമായി വിളവെടുക്കാം...

    text_fields
    bookmark_border
    ginger
    cancel
    Listen to this Article

    ആറു മാസം കൊണ്ടുതന്നെ വിളവെടുക്കാവുന്ന ഇഞ്ചി കൃഷി വീടുകളിൽ മിക്കവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. നന്നായി വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള കൃഷിയാണിത്. ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഇഞ്ചി കൃഷിയിൽനിന്ന് ഗംഭീരമായി വിളവ് ലഭിക്കും.

    • പറമ്പിലാണ് ഇഞ്ചി നടുന്നതെങ്കിൽ മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളാണ് ഉത്തമം. മഴയില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നനച്ചുകൊടുക്കണം.
    • നടുന്നത് ഗ്രോബാഗുകളിലും ബക്കറ്റുകളിലുമാണെങ്കിൽ ഏത് കാലത്തുമാവാം. പക്ഷേ നനച്ചാൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാൻ പാടില്ല.
    • ഇഞ്ചി മുളച്ച് ഇലകൾ തളിർത്താൽ രണ്ടാഴ്ച ഇടവിട്ട് ജൈവ വളം പ്രയോഗിക്കാം.
    • പച്ചച്ചാണകം കലക്കിവെച്ച് പുളിപ്പിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.
    • വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചാൽ വേര് ചീയലും മഞ്ഞളിപ്പും ഒഴിവാക്കാം
    • തണ്ടുതുരപ്പൻ, ഇലതുരപ്പൻ പുഴുക്കളെ തുരത്താൻ സ്യൂഡോമോണസും ബിവേറിയയും പ്രയോഗിക്കുക.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GingerFarming tips
    News Summary - Tips for ginger farming
    Similar News
    Next Story
    X