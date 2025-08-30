Begin typing your search above and press return to search.
    30 Aug 2025 2:52 PM IST
    30 Aug 2025 2:52 PM IST

    പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ മൂവർസംഘത്തി​ന്‍റെ വിജയഗാഥ

    പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ മൂവർസംഘത്തി​ന്‍റെ വിജയഗാഥ
    ഖ​ദീ​ജ, കാ​ർ​ത്തി​യാ​നി, ജ​മീ​ല

    കൂ​ട്ടും​കൂ​ടി പാ​ട്ടും​പാ​ടി തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന മൂ​വ​ർ​സം​ഘം മ​ണ്ണി​ൽ വി​ള​യി​ച്ച​ത്​ നൂ​റു​മേ​നി. പ​ള്ളി​ക്ക​ര പെ​രി​ങ്ങാ​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക​ളാ​യ കാ​ർ​ത്യാ​യ​നി, ഖ​ദീ​ജ, ജ​മീ​ല എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​മ്പ​ല​പ്പ​ടി അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്ക് സ​മീ​പം ഒ​ന്ന​ര ഏ​ക്ക​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ വേ​റി​ട്ടൊ​രു വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ ര​ചി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​പ്പ, കൂ​ർ​ക്ക, കാ​ബേ​ജ്, കോ​ളി​ഫ്ല​വ​ർ, മ​ഞ്ഞ​ൾ, പ​യ​റു​ക​ൾ, വെ​ണ്ട​ക്ക, പ​ച്ച​മു​ള​ക്, മ​ധു​ര​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്, വെ​ള്ള​രി​ക്ക, കോ​വ​ക്ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​വ​രു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ വി​ള​വി​ന്‍റെ സ​മൃ​ദ്ധി കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്നു. വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രും ഏ​റെ. ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ വി​ഷ​ര​ഹി​ത പ​ച്ച​ക്ക​റി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ.

    കൃ​ഷി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ് പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നും തോ​ട്ടം കാ​ണാ​നും ദൂ​ര​ദി​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രെ ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന​കം 300 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം ക​പ്പ വി​റ്റു. 200 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം വി​ൽ​ക്കാ​നു​ണ്ട്. പ​യ​റും ഇ​ക്കു​റി ധാ​രാ​ളം വി​ൽ​പ​ന​യാ​യി. ഇ​തി​ന​കം 150 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം ചേ​ന വി​റ്റ​താ​യും ഖ​ദീ​ജ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ഷു, ഓ​ണം ച​ന്ത​ക​ളി​ലും കു​ടും​ബ​ശ്രീ വി​പ​ണി​യി​ലും ഇ​വ​രു​ടെ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക്ക്​ ന​ല്ല ഡി​മാ​ൻ​ഡാ​ണ്. കൃ​ഷി​ക്ക് രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ളോ കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ചാ​ണ​ക​വും കോ​ഴി​വ​ള​വും എ​ല്ലു​പൊ​ടി​യു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വ​ള​ങ്ങ​ൾ. നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​രി​ൽ മു​ട്ട​യൊ​ഴി​ച്ച് ഒ​രു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ വെ​ള്ളം​പോ​ലെ​യാ​കു​മ്പോ​ൾ കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക്ക് പ​ക​രം മ​രു​ന്നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ത്തി​യി​ൽ ശ​ർ​ക്ക​ര ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു​മാ​സം വെ​ച്ച​ശേ​ഷം പാ​നീ​യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ അ​തും കീ​ട​നാ​ശി​നി​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മ​ണ്ണ് ഇ​ള​ക്കി കു​മ്മാ​യം തൂ​വി​യ​ശേ​ഷം മ​ണ്ണ് വെ​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ടി വ​ളം ചെ​യ്ത​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ കൃ​ഷി ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​ന്നാ​യി നോ​ക്കി​ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ കൃ​ഷി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​സാ​ക്ഷ്യം. യ​ഥാ​സ​മ​യം ക​ള​പ​റി​ച്ചും വ​ള​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തി​യും വേ​ണ്ട​രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​പാ​ലി​ച്ചാ​ൽ കൃ​ഷി വി​ജ​യ​മാ​കും. മൂ​വ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന്‍റെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​ഹാ​യ​വും വ​ലി​യ ഗു​ണ​മാ​യ​താ​യും ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പി.​വി. ശ്രീ​നി​ജി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഇ​ട​ക്ക് കൃ​ഷി​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ക​രി​മ​ക്കാ​ട്ട് യൂ​സു​ഫ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​വ​ർ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

