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    Agri News
    Posted On
    date_range 17 July 2026 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 9:48 AM IST

    കർക്കടകം പിറന്നിട്ടും മഴയില്ല; നെല്ലിന് ഞാറുനടാനാവാതെ കർഷകർ, മേ​ഖ​ല​ പ്ര​തി​സ​ന്ധിയിൽ

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    കർക്കടകം പിറന്നിട്ടും മഴയില്ല; നെല്ലിന് ഞാറുനടാനാവാതെ കർഷകർ, മേ​ഖ​ല​ പ്ര​തി​സ​ന്ധിയിൽ
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    മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​രി​ശാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ന​മ​ര​ത്തെ പു​ഴ​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ പ​ര​ക്കു​നി വ​യ​ൽ

    പ​ന​മ​രം: എ​ട​വ​പ്പാ​തി​യും ക​ട​ന്ന് മി​ഥു​ന മാ​സ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ് ക​ർ​ക്ക​ട​കം പി​റ​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ർ​ക്കി​ട​കം ഒ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. മി​ഥു​നം മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ വി​ത്ത് ഇ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ർ​ക്കി​ട​കം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ഞാ​റ് പ​റി​ച്ചു ന​ടു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഞാ​റ് വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. തു​ട​ർ​പ​ണി​ക​ളും സ്തം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ വ​യ​ലു​ക​ൾ അ​ധി​ക​വും ത​രി​ശാ​യി​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ല​രും കൃ​ഷി​പ്പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് ലോ​ണെ​ടു​ത്തും പ​ണ്ട​ങ്ങ​ൾ പ​ണ​യം​വെ​ച്ചു​മാ​ണ്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ച​തി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യി​ലാ​ണ്.

    മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് പ​ല രം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷ​കാ​ല​ത്ത് പു​ഴ​യി​ൽ വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞാ​ൽ മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മീ​ൻ​പി​ടി​ത്തം സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ക​യും ഒ​രു​പാ​ട് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​തും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു.

    നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കേ​ണ്ട പു​ഴ​യി​ൽ പ​കു​തി​പോ​ലും വെ​ള്ള​മി​ല്ല. മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​യാ​ൽ കി​ണ​റു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം നി​റ​യു​ന്ന​താ​ണ് പ​തി​വ്. എ​ന്നാ​ൽ കി​ണ​റു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യും വി​ഭി​ന്ന​മ​ല്ല. കി​ണ​റു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മ​വു​മു​ണ്ട്.

    ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ പാ​തി​വ​രെ 111 മി​ല്ലി മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥാ​ന​ത്തു 46 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ജൂ​ലൈ മാ​സം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം തീ​വ്ര​മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. അ​തോ​ടെ ചൂ​ട് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ഫാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​മാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യി പ​നി​യും വ​യ​റി​ള​ക്ക​വും ഛർ​ദി​യും കാ​ര​ണം പ​ല​രും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ തി​ര​ക്കും വ​ർ​ധി​ച്ചു. കൃ​ഷി​പ്പ​ണി കു​റ​ഞ്ഞ​ത് വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ഈ ​സ്ഥി​തി തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം ആ​കു​ന്ന​തോ​ടെ വ​ര​ൾ​ച്ചാ​സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണെ​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

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    TAGS:Agriculture NewsRice FarmersNo Rainagricultural sectorKerala
    News Summary - there is no rain; Paddy cannot grow, the agricultural sector is in crisis
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