    Agri News
    Agri News
    Posted On
    9 Oct 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 8:27 AM IST

    കൃഷിപ്പെരുമയുടെ മീനങ്ങാടി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ഓക്സിജൻ പാർക്കിൽ മുളത്തൈ നടൽ മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.ഇ. വിനയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു ന​ൽ​കു​ന്ന സി. ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​രെ​ത്തിനോ​ട്ടം. 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും പ്ര​ശം​സ​പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റുവാ​ങ്ങി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ര​ഥി​ക​ൾ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ന്ന​ലെ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ‘‘ഇ​നി​യും മ​രി​ക്കാ​ത്ത ഭൂ​മി നി​ന്നാ​സ​ന്ന മൃ​തി​യി​ൽ നി​ന​ക്കാ​ത്മ​ശാ​ന്തി....’’

    ഭൂ​മി​ക്കൊ​രു ച​ര​മ​ഗീ​ത​മെ​ഴു​തി ഒ.​എ​ൻ.​വി. കു​റു​പ്പ് മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​ക​വി​ത കു​റി​ച്ചി​ട്ട് നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഭൂ​മി​യെ അ​കാ​ല മൃ​ത്യു​വി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത ചി​ല തു​രു​ത്തു​ക​ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യാ​ണ് ചി​ല ഭൂ​മി ഗീ​ത​ങ്ങ​ൾ. അ​തി​ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ പ​ങ്ക് മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്നൊ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ണ്ട് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ-​മീ​ന​ങ്ങാ​ടി.

    ഭൂ​മി ഇ​നി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് പ​ല​താ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്ക്. ഹ​രി​ത ഗൃ​ഹ വാ​ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​ന തോ​ത് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ മോ​ഡ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ് അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. അ​തു​വ​ഴി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ പു​ര​സ്കാ​രം ഇ​വി​ടെ​ത്തി. പ്ര​ഥ​മ കാ​ർ​ബ​ൺ ന്യൂ​ട്ര​ൽ വി​ശേ​ഷാ​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണ​ത്. ഗ്ലാ​സ്ഗോ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി മീ​ന​ങ്ങാ​ടി മോ​ഡ​ലി​നെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ന​മു​ക്കു പാ​ർ​ക്കാ​ൻ...

    പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ പ​ല​ത് കേ​ട്ടു​പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ട് ന​മു​ക്ക്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്ര പ​രി​ചി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ക്സി​ജ​ൻ പാ​ർ​ക്കാ​ണ് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു മാ​തൃ​ക. സ​ത്യ​ത്തി​ൽ, ഭൂ​മി​യു​ടെ മ​നു​ഷ്യ നി​ർ​മി​ത ഹ​രി​ത ശ്വാ​സ​കോ​ശ​മാ​ണ​ത്. കാ​ക്ക​വ​യ​ൽ പു​ഴ​ങ്കു​നി ആ​രോ​ഗ്യ ഉ​പ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് മു​ള​ങ്കാ​ടു​ക​ൾ ന​ട്ട് ഓ​ക്സി​ജ​ൻ പാ​ർ​ക്ക് ആ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. 12 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ട 144 മു​ള​ന്തൈ​ക​ൾ വ​ള​രു​ന്ന​തോ​ടെ 43,200 കി​ലോ​ഗ്രാം ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ഇ​വി​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടും. 11,520 ട​ൺ കാ​ർ​ബ​ൺ ഡ​യോ​ക്സൈ​ഡ് സ്വാം​ശീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം.

    ഇ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് കാ​ർ​ബ​ൺ ന്യൂ​ട്ര​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തെ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ അം​ഗീ​കാ​രം ഈ ​മ​ല​യോ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഇ​ര​ട്ടി​ച്ചെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ഇ. വി​ന​യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തോ​ടെ ഭൂ​വി​ടം അ​ടി​മു​ടി കാ​ർ​ബ​ൺ ര​ഹി​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി. പു​ഞ്ച​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​യ​ർ വി​ത​ച്ച് കാ​ർ​ബ​ൺ സ്വാം​ശീ​ക​ര​ണ തോ​ത് കൂ​ട്ടാ​നും മ​ണ്ണി​ലെ ജൈ​വ കാ​ർ​ബ​ണി​ന്റെ അ​ള​വ് കൂ​ട്ടാ​നും നൈ​ട്ര​ജ​ൻ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി.

    നഴ്സറികളിലെ കാപ്പിത്തൈകളുടെ പരിചരണം

    ഇ​തോ​ടെ മ​ണ്ണി​നെ അ​റി​ഞ്ഞ് കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കാ​നാ​യി അ​ടു​ത്ത നീ​ക്കം. സ​മ്പൂ​ർ​ണ മ​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം. അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണി​ലെ പോ​ഷ​ക ഗു​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക്ല​സ്റ്റ​ർ തി​രി​ച്ച് ഭൂ​പ​ടം ത​യാ​റാ​ക്കി. അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വ​ള​പ്ര​യോ​ഗം നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. ജൈ​വ​വ​ള​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി. ന്യൂ​ട്രി ഫി​ഷ് വ​ള​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ കൃ​ഷി​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി 500 ക​ർ​ഷ​ക​രെ ക​ണ്ണി​ചേ​ർ​ത്തു. സൂ​ഷ്മാ​ണു വ​ള​ങ്ങ​ളും തൈ​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ കി​റ്റു​ക​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ് ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. അ​ത് പു​സ്ത​ക​മാ​ക്കി.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി വ​ക​യി​രു​ത്തേ​ണ്ട തു​ക​യേ​ക്കാ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി. അ​ത് കൂ​ടു​ത​ലും കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. നു​സ്ര​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ണി​വ​യ​ലി​ൽ പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്ത് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ജൈ​വ പാ​ർ​ക്കൊ​രു​ക്കി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം തൊ​ഴി​ൽ സേ​ന​യു​ടെ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. വ​നി​താ ക​ർ​ഷ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്ക് ജൈ​വ കൃ​ഷി​ക്കാ​യി സൗ​രോ​ർ​ജ​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും ഫ​ലം ക​ണ്ടു. കു​ളം കു​ഴി​ച്ച് സൗ​രോ​ർ​ജ മോ​ട്ടോ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ന​ച്ചാ​ണ് എ​ട്ടേ​ക്ക​ർ കൃ​ഷി​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജൈ​വ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്ക് ഡി​മാ​ൻ​ഡേ​റെ​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബേ​ബി വ​ർ​ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ണ്ണാ​ൻ​കു​ഞ്ഞും ത​ന്നാ​ലാ​യ​ത്

    മാ​റ്റം കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് സു​സ്ഥി​ര​ത ന​ൽ​കും എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും കാ​ർ​ഷി​ക മൃ​ഗ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കു​കാ​രാ​ക്കി. സ്കൂ​ൾ പൗ​ൾ​ട്രി പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി​യാ​ണ് അ​തി​ന് നാ​ന്ദി കു​റി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കും പ​ത്ത് മു​ട്ട​ക്കോ​ഴി​ക​ളെ ന​ൽ​കി, മു​ട്ട അ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല കൊ​ടു​ത്ത് തി​രി​ച്ചു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി.

    ഈ ​മു​ട്ട പോ​ഷ​ക​ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സ്കൂ​ൾ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ചെ​റി​യൊ​രു വ​രു​മാ​ന​വും പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​വും ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി. ആ ​തു​ക സ്കൂ​ൾ സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ സ​ഞ്ച​യി​ക​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് സ​മ്പാ​ദ്യ ശീ​ല​ത്തി​ന് ഹ​രി​ശ്രീ കു​റി​ച്ച​താ​യി ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ ഉ​ഷ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    കൃ​ഷി വ​കു​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യെ​യും മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​യെ​യും പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി. അ​തി​ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വി​ള ക​റ്റാ​ർ വാ​ഴ​യാ​ണ്. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം ഇ​തി​ന്റെ കൃ​ഷി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ജെ​ല്ലും ഫേ​സ് വാ​ഷും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സ​ജ്ജ​രാ​യി മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. പ​ര​സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ര​സ്പ​രാ​ശ്ര​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ര്യാ​യ​മാ​യി ഇ​വ​ർ അ​ത​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​വും ന​ട​ത്തി​പ്പി​നു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും ഒ​രു​ക്കി​യ​ത് സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ത​ണ​ലാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഏ​റെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​അ​ഫ്സ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​രു​ത്താ​യി ക​ർ​മ​സേ​ന

    കൃ​ഷി​യി​ൽ ക​ർ​മ​സേ​ന​യു​ടെ പ​ങ്ക് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്, നി​ല​ച്ചു​പോ​യ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റൊ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. പ​വ​ർ സ്പ്രേ​യ​ർ, ബ്ര​ഷ് ക​ട്ട​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് അ​വ​രെ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. റെ​ഡി ടു ​പ്ലാ​ന്റ് പോ​ട്ടി​ങ് മി​ശ്രി​തം നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കാ​ർ​ഷി​ക ക​ർ​മ​സേ​ന​യാ​ണ്. കു​രു​മു​ള​കി​ന്റെ ദ്രു​ത​വാ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള പോം​വ​ഴി​യാ​യ ട്രൈ​ക്കോ​ഡെ​ർ​മ ജീ​വാ​ണു വ​ളം ചാ​ണ​ക​പ്പൊ​ടി​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് സ​മ്പു​ഷ്ടീ​ക​രി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ർ​ഷി​ക ക​ർ​മ​സേ​ന വ​ഴി​യാ​ണ്. പ​ത്ത് ട​ൺ ജൈ​വ​വ​ളം ഈ ​ത​ര​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ർ​ഷി​ക സേ​ന​യു​ടെ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള കൂ​ലി​യി​ൽ പ​കു​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടെ കൂ​ലി​ച്ചെ​ല​വ് കൂ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടു. ഇ​തു​വ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​രെ കൃ​ഷി​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഊ​ന്നു​കാ​ലാ​കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചു.

    പ​ല​തു​ള്ളി പെ​രു​വെ​ള്ളം

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യു​ടെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ച് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ന​ഗ​ര​മാ​യ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി​യും ന​ഗ​ര പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​വാ​ടി​യാ​ക്കി. ബ​ഹു​മു​ഖ കാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച കൃ​ഷി ഭ​വ​നാ​യി മീ​ന​ങ്ങാ​ടി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ജ്യോ​തി സി. ​ജോ​ർ​ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്ലീ​ൻ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഒ​രു കാ​ർ​ഷി​ക ക​ർ​മ​സേ​ന രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    പുഴ കൈയേറ്റവും തീരമിടിച്ചിലും തടഞ്ഞ് ജല സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പുഴയൊഴുകും പദ്ധതി

    ന​ല്ല ന​ടീ​ൽ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ ഒ​രു കാ​ർ​ഷി​ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. അ​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സു​ഗ​മ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു. മി​ക​ച്ച​യി​നം കാ​പ്പി​ത്തൈ​ക​ളും തെ​ങ്ങി​ൻ തൈ​ക​ളും നാ​ര​ക തൈ​ക​ളും അ​ട​ക്കം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ച് ന​ഴ്സ​റി​ക​ളു​ടെ സേ​വ​ന​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ തേ​ടു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം കാ​പ്പി​ത്തൈ​ക​ളും പ​തി​നാ​യി​രം കു​റ്റ്യാ​ടി തെ​ങ്ങി​ൻ തൈ​ക​ളും അ​ത്ര​ത​ന്നെ നാ​ര​ക തൈ​ക​ളും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഇ​വ ന​ട്ടു​പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ 17,460 തൊ​ഴി​ൽ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. കാ​ർ​ഷി​ക- സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഡോ. ​എം.​എ​സ്. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ റി​സ​ർ​ച് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ഒ​രു ഗ​വേ​ഷ​ണ നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു കൂ​ടി​യാ​ണ് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി.

    മൈ​ന​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് പു​ഴ​ക​ളു​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ‘ഇ​നി​യും പു​ഴ​യൊ​ഴു​കും’ പ​ദ്ധ​തി​യ​ട​ക്കം ഇ​നി​യു​മു​ണ്ട് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ ഗ​രി​മ​ക്ക് പെ​രു​മ കൂ​ട്ടു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ഒ​രു എം.​ബി.​എ​ക്കാ​ര​ന്റെ പ​ഠി​ച്ച​റി​വു​ക​ളും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​കീ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ചേ​രും​പ​ടി ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി മി​ക​വി​ന്റെ വ​ലി​യ​ങ്ങാ​ടി​യാ​യ​ത്.

