    Posted On
    date_range 18 April 2026 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 9:05 AM IST

    കത്രിക പുല്ല് നിറഞ്ഞ് കൂത്താളി, ചങ്ങരോത്ത് പാടശേഖരങ്ങൾ നശിക്കുന്നു

    30 ഏ​ക്ക​റി​ലധി​കം വ​രു​ന്ന പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് നെ​ൽ​കൃ​ഷി ഇ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ ന​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്
    ക​ത്രി​ക​പ്പു​ല്ല് നി​റ​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ട​ശേ​ഖ​രം

    പേ​രാ​മ്പ്ര: ക​ത്രി​ക പു​ല്ല് നി​റ​ഞ്ഞ് കൂ​ത്താ​ളി, ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 30 ഏ​ക്ക​റി​ൽ അ​ധി​കം വ​രു​ന്ന പാ​ട​ശേ​ഖ​രം നെ​ൽ​കൃ​ഷി ഇ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ ന​ശി​ക്കു​ന്നു. വി​ള​യാ​ട്ട് ക​ണ്ടി മു​ക്ക് മു​ത​ൽ പ​ന്തി​രി​ക്ക​ര വ​രെ​യു​ള്ള പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ത്രി​ക പു​ല്ല് നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നെ​ൽ​വ​യ​ൽ ത​രി​ശാ​യ​തോ​ടെ റോ​ഡ​രി​കി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ത്രി​ക പു​ല്ല് മാ​ത്ര​മ​ല്ല വി​ല്ല​ൻ. വ​യ​ലി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടും നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ല്ലാ​താ​ക്കി. വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ 2015ൽ ​വ​യ​ലി​ന്റെ മ​ധ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ തോ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. കേ​ര​ള ലാ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കൂ​ത്താ​ളി, ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 300 മീ​റ്റ​ർ വീ​തം തോ​ട് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ല​ക്ഷ്യം കാ​ണൂ.

    കു​റ്റ്യാ​ടി ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഇ​ട​തു​ക​ര ക​നാ​ലി​ന്റെ മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് താ​ഴെ​യു​ള്ള വാ​ൽ​വി​ന് ചോ​ർ​ച്ച സം​ഭ​വി​ച്ച് വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തും ഈ ​പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​മെ​ത്തു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് പു​ഞ്ച കൃ​ഷി​യും ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ത്രി​ക പു​ല്ല് നീ​ക്കം ചെ​യ്തും തോ​ട് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചും ക​നാ​ൽ ചോ​ർ​ച്ച അ​ട​ച്ചും ഈ ​പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് നെ​ൽ വ​യ​ലു​ക​ൾ വി​സ്മൃ​തി​യി​ലാ​വും. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് ആ​വ​ടു​ക്ക പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ മു​ന്നൂ​റ്റ​ൻ ക​ണ്ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​എ​സ്. ദേ​വ​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Agri NewsAgriFarmersfieldsgrass
    News Summary - The fields of Koothali and Changaroth are being destroyed by the overgrowth of sheared grass
