Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightഈന്തുകൾ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 9:08 AM IST

    ഈന്തുകൾ നശിച്ചുതീരുന്നു; രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതികളൊന്നുമില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഈന്തുകൾ നശിച്ചുതീരുന്നു; രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതികളൊന്നുമില്ല
    cancel
    camera_alt

    രോ​ഗം വ​ന്ന്​ ന​ശി​ച്ച ഈ​ന്ത്​

    കുറ്റ്യാടി: അപൂർവ ഇനം സസ്യമായ ഈന്തുകൾ രോഗം ബാധിച്ച് നശിച്ച് നാമാവശേഷമായിട്ടും രക്ഷിക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പിനോ സർക്കാറിനോ പദ്ധതികളൊന്നുമില്ല. രണ്ടുകൊല്ലം മുമ്പാണ് നാട്ടിൽ വ്യാപകമായി ഇൗന്തുകൾക്ക് ഓല വാട്ടം കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. ആളുകൾ കൃഷിഭവനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ വെട്ടിമാറ്റി കരിച്ചുകളയാനായിരുന്നു നിർദേശം. എന്നാൽ, വെട്ടിനശിപ്പിച്ച ശേഷം കിളിർത്തുവരുന്ന ഓലകൾ വീണ്ടും ഉണങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു. നാടൊട്ടുക്കും രോഗം വ്യാപിച്ചതോടെ വിഷയം കുറ്റ്യാടി എം.എൽ.എ കുഞ്ഞമ്മദ്കുട്ടി നിയമ സഭയിലും ഉന്നയിച്ചിരുന്നതായും പറയുന്നു.

    എന്നാൽ, പ്രതിവിധിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. ഒരു ഈന്ത് മരം കായ്ക്കാൻ ഇരുപുതു കൊല്ലം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടിലേറെ മരം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. കോഴിക്കോട് ജില്ല പൈതൃക മരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈന്തിനെയാണ്. ഏത് കാലാവസ്ഥയെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. കാട്ടുതീയുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നശിച്ചുപോയ ഈന്ത് ഒടുവിൽ കിളിർത്തുവരാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഈന്തുകളെ ഇപ്പോൾ പിടികൂടുന്ന ശൽക്ക കീടങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് മരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Agri NewsDate Palms
    News Summary - The Dates Palms are dying; there are no government plans to save them
    Similar News
    Next Story
    X