Madhyamam
    Agri News
    Agri News
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 3:33 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 3:33 PM IST

    കഞ്ഞിക്കുഴിയെ കളറാക്കി സുജിത്തിന്റെ അത്തപ്പൂക്കളം

    flower farming
    യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​ൻ വെ​റൈ​റ്റി ഫാ​ർ​മ​ർ എ​സ്.​പി. സു​ജി​ത്തി​ന്റെ കൂ​റ്റ​ൻ അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്നു. ആ​റു സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്ത് 10,000 ചെ​ടി​ക​ൾ, 15 വ്യ​ത്യ​സ്ത പൂ​ക്ക​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ഇ​ല​ക്ക​റി​ക​ളും കൊ​ണ്ടാ​ണ് വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ൽ സു​ജി​ത്ത് അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം തീ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും വ്യ​ത്യ​സ്ത​വു​മാ​യ പൂ​ക്ക​ള​മാ​ണി​ത്. എ​വി​ടെ നി​ന്നും പൂ​ക്ക​ളം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്റെ ന​ടു​ക്കു​നി​ന്ന് ചി​ത്രം പ​ക​ർ​ത്താ​നും ഫോ​ട്ടോ​ഷൂ​ട്ട് ന​ട​ത്താ​നും സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ആ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​നു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് സു​ജി​ത്ത് ക​ര​പ്പാ​ട​ത്ത് അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം തീ​ർ​ത്ത​ത്. 30 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ല​ത്തി​ൽ ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു. 40 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ വാ​രം എ​ടു​ത്തു ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു. ന​ടു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ൽ വ​ര​മ്പു​ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത് ജൈ​വ​വ​ളം ഇ​ട്ടു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ കൃ​ഷി. ഓ​രോ ക​ള​ത്തി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ചെ​ടി​ക​ളാ​ണ് ന​ട്ട​ത്. വി​വി​ധ​യി​നം ബ​ന്ദി​ക​ൾ, മൂ​ന്ന് നി​റ​ത്തി​ലെ വാ​ടാ​മു​ല്ല, പ​ല നി​റ​ത്തി​ലെ ജ​മ​ന്തി, ചീ​ര, പ​ച്ച​മു​ള​ക് തു​ട​ങ്ങി സു​ജി​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ കൃ​ഷി​ക​ളും ക​ലാ​വി​രു​ന്നാ​യി ഈ ​പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ആ​ഹാ​ര​ത്തി​നും അ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​നും വ​രു​മാ​ന​ത്തി​നും എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യാ​ണ് പു​തി​യ പൂ​ക്ക​ളം തീ​ർ​ത്ത​തെ​ന്ന് സു​ജി​ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന ക​ർ​ഷ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സു​ജി​ത്തി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ർ​ഷി​ക​രം​ഗ​ത്ത് നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് യൗ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ച​ടു​ല​മാ​യ മു​ഖം ന​ൽ​കി വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ് എ​സ്.​പി. സു​ജി​ത്തി​നെ തേ​ടി അ​വാ​ർ​ഡ് എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി​യി​ലെ കാ​രി​ക്കു​ഴി പാ​ട​ത്തി​ൽ സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി പാ​ടം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​ൻ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്ന​ത്. 2022ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന യു​വ​ജ​ന​ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ സ്വാ​മി വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ൻ യു​വ​പ്ര​തി​ഭ പു​ര​സ്കാ​രം, 2014ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​വും അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്‌​കാ​രം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി, ചേ​ർ​ത്ത​ല തെ​ക്ക്, മു​ഹ​മ്മ, ത​ണ്ണീ​ർ​മു​ക്കം, ചേ​ർ​ത്ത​ല ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 20 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക്കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​നും പൊ​ട്ടു​വെ​ള്ള​രി​യും കു​ക്കു​മ്പ​റും തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാം കൃ​ഷി​യി​ലും നൂ​റു​മേ​നി​യാ​ണ് സു​ജി​ത്തി​ന്. മാ​താ​വ് ലീ​ലാ​മ​ണി​യും ഭാ​ര്യ അ​ഞ്ജു​വും മ​ക​ൾ കാ​ർ​ത്തി​ക​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബം പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി സു​ജി​ത്തി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ കൃ​ഷി പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി പോ​യ കൃ​ഷി​ക്കാ​രി​ൽ സു​ജി​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

