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    Agri News
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 4:34 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 4:34 PM IST

    പഞ്ചസാര വിലക്കയറ്റം: ഉയർന്ന താങ്ങുവില ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കരിമ്പ് കർഷകർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ

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    പഞ്ചസാര വിലക്കയറ്റം: ഉയർന്ന താങ്ങുവില ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കരിമ്പ് കർഷകർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ
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    മുംബൈ: രാജ്യത്ത് പഞ്ചസാര വിലയിലുണ്ടായ കുതിച്ചുചാട്ടത്തെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കരിമ്പ് കർഷകർ 2025-26 സീസണിലെ കരിമ്പിന് ഉയർന്ന താങ്ങുവില ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്. പഞ്ചസാര വിലയിൽ നാളുകളായി നാൽപത് ശതമാനത്തിലധികം വർധനവുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കർഷക സംഘടനകൾ സമരരംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

    പഞ്ചസാര വില ഉയർന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായ അമിത ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം കർഷകർക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സ്വാഭിമാനി ഷെത്കാരി സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർഷക സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉയർന്ന വിലയുടെ ആനുകൂല്യം മില്ലുടമകൾ മാത്രമാണ് കൈപ്പറ്റുന്നതെന്നും കരിമ്പ് കർഷകരുടെ അർഹമായ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും കർഷക നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിവിധ കർഷക സംഘടനകൾ സംസ്ഥാന ഷുഗർ കമ്മീഷണറേറ്റിൽ ഔദ്യോഗികമായി നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, കർഷകർ കരിമ്പിന് മെച്ചപ്പെട്ട വില ആവശ്യപ്പെട്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. എന്നാൽ, കർഷക സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് സംസ്ഥാന ഷുഗർ കമ്മീഷണറേറ്റ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കർഷക പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കമ്മീഷണറേറ്റിന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്തായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് കാർഷിക മേഖല.

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    TAGS:Maharashtrasugar pricefarmer protestAgri Newssugarcane farmers
    News Summary - Sugarcane Farmers in Maharashtra Protest Demanding Higher Fair
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