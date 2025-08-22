Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 1:29 PM IST

    കാർഷിക സ്റ്റാർട്ടപ്​ ഹിറ്റാക്കി വിദ്യാർഥികൾ

    കാർഷിക സ്റ്റാർട്ടപ്​ ഹിറ്റാക്കി വിദ്യാർഥികൾ
    ഫാ​ത്തി​മ മാ​താ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ സ​സ്യ​ശാ​സ്ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ർ​ട്ടപ് ആയ 'ബ​യോ മെ​ർ​ക്കാ​റ്റ​സ്' ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച അ​ല​ങ്കാ​ര, ഔ​ഷ​ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ കോ​ള​ജ് കാ​മ്പ​സി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കൊ​ല്ലം: വി​വി​ധ വ​ർ​ണ -വ​ർ​ഗ സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും​ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പി​ലൂ​ടെ പു​തു​വി​പ​ണി​യൊ​രു​ക്കി വി​ജ​യം നേ​ടി കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ഫാ​ത്തി​മ മാ​താ നാ​ഷ​ണ​ൽ കോ​ള​ജ്​ സ​സ്യ​ശാ​സ്ത്ര​വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ ‘ബ​യോ​മെ​ർ​ക്കാ​റ്റ​സ്​’ എ​ന്ന സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പി​ലൂ​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പ​ണ​ന സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    ടി​ഷ്യു ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ചെ​ടി​ക​ൾ, ഇ​​ൻ​ഡോ​ർ ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ തൈ​ക​ൾ, മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ജൈ​വ വ​ളം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​​ടെ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രീ​ൻ​വി​റ്റ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മൈ​ക്രോ​ഗ്രീ​ൻ, പ്ലാ​ന്‍റു​റ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ഏ​ത്ത​ക്ക-​ഗോ​ത​മ്പ്​​പൊ​ടി, ന്യൂ​ട്രാ​ഗ്രീ​ൻ എ​ന്ന ബ​യോ ഫെ​ർ​ട്ടി​ലൈ​സ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യേ​റി​യ ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​ഴ​പ്പി​ണ്ടി ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള ദോ​ശ​മാ​വ്​ പോ​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു.

    സ്വ​ന്തം വീ​ടു​ക​ളി​ലെ ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യം വ​ള​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ജൈ​വ​വ​ള​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ വി​ൽ​പ​ന​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​നം അ​വ​ർ​ക്കു​ത​ന്നെ പ​ങ്കി​ട്ടു​ന​ൽ​കും. സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ, ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റു​കി​ട്ടു​ന്ന ലാ​ഭ​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മൂ​ല​ധ​നം.

    സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വി​ൽ​പ​ന വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കാ​മ്പ​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴും വ​ൻ​വി​ജ​യ​മാ​യി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ത്​​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച അ​ല​ങ്കാ​ര ചെ​ടി​ക​ൾ, ഔ​ഷ​ധ ചെ​ടി​ക​ൾ, പ​ഴ​വ​ർ​ഗ ചെ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ​ബോ​ട്ട​ണി വി​ഭാ​ഗം എ​ച്ച്.​ഒ.​ഡി ഡോ. ​പി.​എ​ൻ. ഷൈ​ജു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പി​ന്തു​ണ​ന​ൽ​കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ൽ​പ​ന വി​പ​ണി കീ​ഴ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.

    TAGS:startupcollege studentsIndoor plantsAgricultural NewsbotanyValue-added productsFruit Trees
