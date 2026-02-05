Begin typing your search above and press return to search.
    വയ്ക്കോലിന് വിലയില്ല, കര്‍ഷകര്‍ നിരാശയില്‍​

    ചാ​ഴി​ക്കാ​ട് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ വ​യ്ക്കോ​ൽ ചു​രു​ട്ടു​ക​ൾ

    കൊ​ട​ക​ര: മു​ന്‍കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ല്ല വി​ല കി​ട്ടി​യി​രു​ന്ന മു​ണ്ട​ക​ന്‍ വ​യ്ക്കോ​ലി​ന് ഇ​ക്കു​റി വി​ല​യും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് നെ​ല്‍ക​ര്‍ഷ​ക​രെ നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു.

    കൃ​ഷി​ച്ചെ​ല​വി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ തു​ക മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മു​ണ്ട​ക​ന്‍ കൊ​യ്ത്തി​നു​ശേ​ഷം വ​യ്ക്കോ​ൽ വി​ല്‍പ​ന​യി​ലൂ​ടെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത​കാ​ലം വ​രെ ഒ​രു​കെ​ട്ട് വ​യ്ക്കോ​ലി​ന് 250 രൂ​പ​യോ​ളം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ള്‍ 150 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല കി​ട്ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 175 രൂ​പ വി​ല​യ്ക്കാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ​യ്ക്കോ​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഓ​രോ വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​ന്തോ​റും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ര്‍ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് വ​യ്ക്കോ​ൽ വി​ല കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ചാ​ഴി​ക്കാ​ട് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ സു​ന​ന്ദ​ൻ ക​ള​പ്പു​ര​യ്ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​യ്ത്തു ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ യ​ന്ത്ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് താ​ഴെ വീ​ഴു​ന്ന വ​യ്ക്കോ​ൽ യ​ന്ത്ര​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ചു​രു​ട്ടി​കെ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​കെ​ട്ട് വ​യ്ക്കോ​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ യ​ന്ത്ര​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ചു​രു​ട്ടി​കെ​ട്ടാ​ന്‍ 35 രൂ​പ ന​ല്‍ക​ണം. ഒ​രേ​ക്ക​ര്‍ നി​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ശ​രാ​ശ​രി 60 കെ​ട്ട് വൈ​ക്കോ​ലാ​ണ് ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ണ്ട​ക​ൻ കൊ​യ​ത്ത് സ​മ​യ​ത്ത് മ​ഴ​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​യ്ക്കോ​ലി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ക്ഷീ​ര​ക​ര്‍ഷ​ക​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മ​ല​യോ​ര​ത്തെ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വ​യ്ക്കോ​ൽ വാ​ങ്ങാ​റു​ള്ള​ത്.

    എ​ന്നാ​ല്‍, വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​തും ഫാ​മു​ക​ളി​ല്‍ പ​ശു​ക്ക​ളെ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ വ​യ്ക്കോ​ലി​ന് പ​ക​രം തീ​റ്റ​പ്പു​ല്ലും ക​ട​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു കി​ട്ടു​ന്ന കാ​ലി​തീ​റ്റ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ വ​യ്ക്കോ​ലി​ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ര്‍ തീ​രെ കു​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് മ​ല​യോ​ര​ത്തെ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മു​ണ്ട​ക​ന്‍ കൊ​യ്ത്ത് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ള്‍ ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​പോ​ലും മു​ണ്ട​ക​ൻ വ​യ്ക്കോ​ൽ തേ​ടി എ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    TAGS:Straw
    News Summary - Straw value, farmers are disappointed
