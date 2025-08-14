Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightസംസ്ഥാന സർക്കാർ കാർഷിക...
    Agri News
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 8:46 AM IST

    സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാർഷിക പുരസ്കാരം; സ്ക​റി​യ പി​ള്ള​ ക​ർ​ഷ​​കോ​ത്ത​മ, മ​ഹേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ​ കേ​ര​കേ​സ​രി

    text_fields
    bookmark_border
    സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാർഷിക പുരസ്കാരം; സ്ക​റി​യ പി​ള്ള​ ക​ർ​ഷ​​കോ​ത്ത​മ, മ​ഹേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ​ കേ​ര​കേ​സ​രി
    cancel
    camera_alt

    സി.​ജെ. സ്ക​റി​യ പി​ള്ള, എ​ൻ. മ​ഹേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ, മോ​നു വ​ർ​ഗീ​സ്​ മാ​മ​ൻ, റം​ല​ത്ത്​ അ​ൽ​ഹാ​ദ്, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ആ​സി​ഫ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സി. ​അ​ച്യു​ത മേ​നോ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ (പ​ത്തു​ല​ക്ഷം രൂ​പ) വ​യ​നാ​ട്​ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും മി​ക​ച്ച കൃ​ഷി​ഭ​വ​നു​ള്ള വി.​വി. രാ​ഘ​വ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ (അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം) മ​ല​പ്പു​റം താ​നാ​ളൂ​ർ കൃ​ഷി​ഭ​വ​നും അ​ർ​ഹ​മാ​യി. കെ. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ നെ​ൽ​ക്ക​തി​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്​​ (മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം) പാ​ല​ക്കാ​ട്​ തു​മ്പി​ടി ക​രി​പ്പാ​യി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര നെ​ല്ലു​ൽ​പാ​ദ​ക സ​മി​തി​ക്കാ​ണ്. ജൈ​വ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി ഊ​രി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ്​ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ അ​ഗ​ളി അ​ബ്ബ​ണ്ണൂ​ർ ഊ​രും (മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം), തൃ​ശൂ​ർ ചാ​ല​ക്കു​ടി അ​ടി​ച്ചി​ൽ​ത്തൊ​ടി ഉ​ന്ന​തി​യും (ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം) നേ​ടി.

    മി​ക​ച്ച ഫാം ​ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റി​നു​ള്ള (അ​ച്ച​ടി​മാ​ധ്യ​മം) ക​ർ​ഷ​ക ഭാ​ര​തി അ​വാ​ർ​ഡ് (25,000 ​രൂ​പ) കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ മ​ട​വൂ​ർ മു​ട​യാ​നി ഡോ. ​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ആ​സി​ഫ്​ (മൃ​ഗ സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ്​ വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​ജ​ൻ), ഇ​ടു​ക്കി തൊ​ടു​പു​ഴ കോ​ലാ​നി ഓ​വൂ​ർ ആ​ർ. സാം​ബ​ൻ (ജ​ന​യു​ഗം ഇ​ടു​ക്കി ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ്) എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ടി. ‘മാ​ധ്യ​മം’ സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡോ. ​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ആ​സി​ഫി​നെ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​ക്കി​യ​ത്.

    കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദാ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 17ന്​ ​രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​തൃ​ശൂ​ർ തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട്​ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ക​ർ​ഷ​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി. ​അ​ശോ​ക്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ്രീ​റാം വെ​ങ്കി​ട്ട​രാ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മ​റ്റ്​ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ (ജേ​താ​ക്ക​ൾ -സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക എ​ന്ന ക്ര​മ​ത്തി​ൽ)

    സി​ബി ക​ല്ലി​ങ്ക​ൽ സ്മാ​ര​ക ക​ർ​ഷ​കോ​ത്ത​മ അ​വാ​ർ​ഡ്: പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ന​ല്ലേ​പ്പി​ളി അ​ല്ല​ക്കു​ഴ ഹൗ​സി​ൽ സി.​ജെ. സ്ക​റി​യ പി​ള്ള -ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം

    കേ​ര കേ​സ​രി: പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മീ​നാ​ക്ഷി​പു​രം മൂ​ല​ത്ത​റ ന​ല്ലൂ​ർ​ക്ക​ളം എ​ൻ. മ​ഹേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ -ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം

    പൈ​തൃ​ക കൃ​ഷി: വ​യ​നാ​ട്​ തി​രു​നെ​ല്ലി ജാ​ലി​യോ​ടി ചി​ത്തി​ര ജെ.​എ​ൽ.​ജി​യി​ലെ അ​ടു​മാ​രി -ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം

    ജൈ​വ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ: എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ട​ത്ത​ല മെ​ഴു​ക്കാ​ട്ടി​ൽ റം​ല​ത്ത്​ അ​ൽ​ഹാ​ദ്​ -ഒ​രു ല​ക്ഷം

    യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​ൻ: എ​റ​ണാ​കു​ളം ഇ​ല​ഞ്ഞി പെ​രു​മ്പ​ട​വം വെ​ളി​യ​ത്തു​മാ​ലി​ൽ മോ​നു വ​ർ​ഗീ​സ്​ മാ​മ​ൻ -ഒ​രു ല​ക്ഷം

    ഹ​രി​ത മി​ത്ര: പാ​ല​ക്കാ​ട്​ എ​ല​വ​ഞ്ചേ​രി കൊ​ളു​മ്പ്​ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ർ. ശി​വ​ദാ​സ​ൻ -ഒ​രു ല​ക്ഷം

    ഹൈ​​ടെ​ക്​ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കു​ള​ത്തൂ​ർ പ്ലാ​മൂ​ട്ടു​ക​ട അ​ത്​​മ​ഥ വ​ണ്ടാ​ഴം​വി​ള ബി.​സി. സി​സി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ -ഒ​രു ല​ക്ഷം

    ക​ർ​ഷ​ക ​ജ്യോ​തി: തൃ​ശൂ​ർ ​വെ​ള്ളാ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ടു​വ​ത്ര വീ​ട്ടി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്. മി​ഥു​ൻ -ഒ​രു ല​ക്ഷം

    തേ​നീ​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ൻ: മ​ല​പ്പു​റം എ​ട​പ്പ​റ്റ പാ​തി​രി​ക്കോ​ട്​ തെ​ങ്ങും​തൊ​ടി​യി​ൽ ടി.​എ. ഉ​മ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ്​ -ഒ​രു ല​ക്ഷം

    ക​ർ​ഷ​ക തി​ല​കം (വ​നി​ത): ആ​ല​പ്പു​ഴ ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ ഠാ​ണാ​പ്പ​ടി പാ​ല​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര മ​ഠ​ത്തി​ൽ വി. ​വാ​ണി -ഒ​രു ല​ക്ഷം

    ശ്ര​മ​ശ​ക്​​തി: ആ​ല​പ്പു​ഴ ചേ​ർ​ത്ത​ല സൗ​ത്ത്​ ക​ല്ലു​വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​പി. പ്ര​ശാ​ന്ത്​ -ഒ​രു ല​ക്ഷം

    കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യം: എ​റ​ണാ​കു​ളം കോ​ത​മം​ഗ​ലം ഗാ​ന്ധി ന​ഗ​ർ പീ​ച്ച​നാ​ട്ട്​ ​​ജോ​സ​ഫ്​ പീ​ച്ച​നാ​ട്ട്​ -ഒ​രു ല​ക്ഷം

    ക​ർ​ഷ​ക ഭാ​ര​തി (ദൃ​ശ്യ മാ​ധ്യ​മം): കു​റി​ച്ചി രാ​ജ​ശേ​ഖ​ൻ (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​ൻ) -50,000

    ക​ർ​ഷ​ക ഭാ​ര​തി (ന​വ മാ​ധ്യ​മം): അ​നു ദേ​വ​സ്യ (മാ​തൃ​ഭൂ​മി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ) -50,000

    ക​ർ​ഷ​ക ഭാ​ര​തി (ശ്ര​വ്യ മാ​ധ്യ​മം): മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ത​ഴ​ക്ക​ര -50,000

    കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന ട്രാ​ൻ​സ്​ ജ​ൻ​ഡ​ർ: ആ​ല​പ്പു​ഴ കൃ​ഷ്ണ​പു​രം ഞ​ക്ക​നാ​ൽ കൈ​മൂ​ട്ടി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ വി​നോ​ദി​നി -50,000

    ക്ഷോ​ണി സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​വാ​ർ​ഡ്​: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ പി.​ജെ. തോ​മ​സ്​ -50,000

    മി​ക​ച്ച കൂ​ൺ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ: ക​ണ്ണൂ​ർ ചാ​വ​ശ്ശേ​രി പു​ന്നാ​ട്​ ര​മ്യ നി​വാ​സി​ൽ എ​ൻ.​വി. രാ​ഹു​ൽ (മ​ൺ​സൂ​ൺ മ​ഷ്​​റൂം​സ്) -50,000

    ച​ക്ക സം​ര​ക്ഷ​ണം: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഏ​ഴം​കു​ളം പു​തു​മ​ല ഒ​ലി​വ്​ വി​ല്ല​യി​ൽ വൈ. ​ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ -50,000

    കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം: മ​ല​പ്പു​റം ​പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ വ​ള്ളു​വ​മ്പ്രം വെ​ള്ളൂ​ർ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം, പാ​ല​ക്കാ​ട്​ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ കാ​ർ​ഷി​ക ക​ർ​മ​സേ​ന, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​ട​കം​പ​ള്ളി ഈ​സി ആ​ൻ​റ്​ ഫ്ര​ഷ്​ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം -മൂ​വ​ർ​ക്കും 50,000 വീ​തം

    ക​ർ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി (സ്കൂ​ൾ, പ്ല​സ്​​ടു, കോ​ള​ജ്): ആ​ല​പ്പു​ഴ ത​ണ്ണീ​ർ​മു​ക്കം കൊ​ക്കോ​ത​മം​ഗ​ലം തെ​ക്കു​ത​റ എ​സ്. പാ​ർ​വ​തി, മ​ല​പ്പു​റം മൂ​ത്തേ​ടം ന​മ്പൂ​രി​പ്പെ​ട്ടി പാ​റ​യി​ൽ പി.​എ​സ്. സ്​​റ്റെ​യി​ൻ, ​​കൊ​ല്ലം വെ​ളി​യം പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്​ വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര വി​ഷ്ണു സ​ഞ്ജ​യ്​ -മൂ​വ​ർ​ക്കും 25,000 വീ​തം

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​നം: ക​ണ്ണൂ​ർ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സെ​ന്‍റ്​ മേ​രീ​സ്​ യു.​പി സ്കൂ​ൾ -50,000, മ​ല​പ്പു​റം പു​ളി​ക്ക​ൽ എ.​എം.​എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ -25,000

    സ്​​പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ൾ: വ​യ​നാ​ട്​ എ​ട​വ​ക തോ​ണി​ച്ചാ​ൽ എ​മ്മാ​വൂ​സ്​ വി​ല്ല റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്കൂ​ൾ -50,000, പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്​ പെ​രി​മ്പ​ടാ​രി സെ​ന്‍റ്​ ഡെ​മ​നി​ക്​ സ്​​പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ൾ -25,000

    പ​ച്ച​ക്ക​റി ക്ല​സ്റ്റ​ർ: ആ​ല​പ്പു​ഴ താ​മ​ര​ക്കു​ളം ച​ത്തി​യ​റ എ ​ഗ്രേ​ഡ്​ പ​ച്ച​ക്ക​റി ക്ല​സ്റ്റ​ർ -50,000

    പോ​ഷ​ക തോ​ട്ടം: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മ​ണ​ക്കാ​ട്​ ശ്രീ​ന​ഗ​ർ ശ്യാ​മ​ള നി​വാ​സി​ൽ എ​ൻ. ഹ​രി​കേ​ശ​ൻ നാ​യ​ർ -50,000

    പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി മി​ക​വോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ: ക​ണ്ണൂ​ർ മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ -ഒ​രു ല​ക്ഷം

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ക​ർ​ഷ​ക​ൻ: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ​വെ​ച്ചൂ​ച്ചി​റ അ​രീ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്​ തോ​മ​സ് -50,000

    കാ​ർ​ഷി​ക ക​യ​റ്റു​മ​തി: ക​ണ്ണൂ​ർ ചെ​റു​കു​ന്ന്​ മ​ല​ബാ​ർ ​കൈ​പ്പാ​ട്​ ഫാ​ർ​മ​ർ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ക​മ്പ​നി

    പ്രാ​ഥ​മി​ക കാ​ർ​ഷി​ക വാ​യ്പ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം: മ​ല​പ്പു​റം ചു​ങ്ക​ത്ത​റ സ​ർ​വീ​സ്​ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക്​

    എ​ഫ്.​പി.​ഒ​/​എ​ഫ്.​പി.​സി: എ​റ​ണാ​കു​ളം കീ​രം​പാ​റ ത​ട്ടേ​ക്കാ​ട്​ അ​ഗ്രോ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്​​സ്​ പ്രൊ​ഡ്യൂ​സേ​ഴ്​​സ്​ ലി​മി​റ്റ​ഡ്

    എം.​എ​സ്.​ സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ​ അ​വാ​ർ​ഡ്​ : തൃ​ശൂ​ർ കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ കൊ​ക്കോ ​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​ജെ.​എ​സ്. മി​നി​മോ​ൾ

    റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ: ക​ണ്ണൂ​ർ പു​ഴാ​തി ഇ​ട​ച്ചേ​രി റ​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​നം: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നെ​ട്ടു​കാ​ൽ​ത്തേ​രി തു​റ​ന്ന ജ​യി​ൽ, ​കൊ​ല്ലം നീ​ണ്ട​ക​ര ഹാ​ർ​ബ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ്, കോ​ട്ട​യം വൈ​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തി​ഥി മ​ന്ദി​രം

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​നം: തൃ​ശൂ​ർ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ക്രൈ​സ്റ്റ്​ കോ​ള​ജ്​

    കൃ​ഷി അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ: തൃ​ശൂ​ർ വെ​ള്ളാ​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ലെ എ.​കെ. സ്മി​ത, മ​ല​പ്പു​റം പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പി​ലെ എം.​വി. വി​ന​യ​ൻ, ആ​ല​പ്പു​ഴ കാ​യം​കു​ള​ത്തെ പി. ​സു​മ​റാ​ണി

    ഫാം ​ഓ​ഫി​സ​ർ: കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ കാ​റ​ഡു​ക്ക ഗാ​ളി​മു​ഖ കാ​ഷ്യു പ്രോ​ജ​നി ഓ​ർ​ച്ചാ​ർ​ഡ്​ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ൻ. സൂ​ര​ജ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പെ​രി​ങ്ങ​മ്മ​ല ജി​ല്ല കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ടം സൂ​പ്ര​ണ്ട്​ ആ​ർ.​എ​സ്. റീ​ജ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ പേ​രാ​മ്പ്ര സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ സീ​ഫ്​ ഫാം ​സീ​നി​യ​ർ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ പി. ​പ്ര​കാ​ശ്

    കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ: പാ​ല​ക്കാ​ട്​ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ യു.​വി. ദീ​പ, ഇ​ടു​ക്കി ഉ​പ്പു​ത​റ​യി​ലെ ധ​ന്യ ജോ​ൺ​സ​ൺ, വ​യ​നാ​ട്​ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ ജ്യോ​തി സി. ​ജോ​ർ​ജ്​

    കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ പേ​രാ​​മ്പ്ര​യി​ലെ ഡോ. ​ആ​ർ. അ​ഹ​ൽ​ജി​ത്ത്, മ​ല​പ്പു​റം വാ​ഴ​യൂ​രി​ലെ കെ.​കെ. ജാ​ഫ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ ചെ​റു​പു​ഴ​യി​ലെ എം.​​കെ. സു​രേ​ശ​ൻ

    കൃ​ഷി ജോ​യ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ടി.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്​

    കൃ​ഷി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ: മ​ല​പ്പു​റം കൃ​ഷി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി. ​ശ്രീ​ലേ​ഖ

    കൃ​ഷി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ: വ​യ​നാ​ട്​ കൃ​ഷി അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ പി.​ഡി. രാ​ജേ​ഷ്

    ക​ർ​ഷ​ക സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ്​: എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി ഫ്യൂ​സ്​​ലേ​ജ്​ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ പ്രൈ​. ലി​മി​റ്റ​ഡ്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Agri NewsKeralaState Agricultural Award
    News Summary - State Government Agricultural Award
    Similar News
    Next Story
    X