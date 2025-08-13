മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിനും താനാളൂർ കൃഷിഭവനും സംസ്ഥാന കർഷക അവാർഡ്​

മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിനും താനാളൂർ കൃഷിഭവനും സംസ്ഥാന കർഷക അവാർഡ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: കാർഷിക മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തത്തിനുള്ള സി. അച്യുതമേനോൻ അവാർഡിന് (പത്തുലക്ഷം രൂപ) വയനാട് മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും മികച്ച കൃഷിഭവനുള്ള വി.വി. രാഘവൻ അവാർഡിന് (അഞ്ചു ലക്ഷം) മലപ്പുറം താനാളൂർ കൃഷിഭവനും അർഹമായി.
കെ. വിശ്വനാഥൻ നെൽക്കതിർ അവാർഡ് (മൂന്നുലക്ഷം) പാലക്കാട് തുമ്പിടി കരിപ്പായി പാടശേഖര നെല്ലുത്പാദക സമിതിക്കാണ്. ജൈവകൃഷി നടത്തുന്ന ആദിവാസി ഊരിനുള്ള അവാർഡ് പാലക്കാട് അഗളി അബ്ബണ്ണൂർ ഊരും (മൂന്നുലക്ഷം), തൃശൂർ ചാലക്കുടി അടിച്ചിൽത്തൊടി ഉന്നതിയും (രണ്ടു ലക്ഷം) നേടി. കൃഷി മന്ത്രി പി. പ്രസാദാണ് അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ആഗസ്റ്റ് 17ന് രാവിലെ 11ന് തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല കർഷക ദിനാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കും. കൃഷിവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബി. അശോക്, ഡയറക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ എന്നിവരും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
മറ്റ് അവാഡുകർ -ജേതാക്കൾ -സമ്മാനത്തുക എന്നക്രമത്തിൽ:
- സിബി കല്ലിങ്കൽ സ്മാരക കർഷകോത്തമ അവാർഡ്: പാലക്കാട് നല്ലേപ്പിളി അല്ലക്കുഴ ഹൗസിൽ സി.ജെ. സ്കറിയ പിള്ള -രണ്ടു ലക്ഷം.
- കേര കേസരി: പാലക്കാട് മീനാക്ഷിപുരം മൂലത്തറ നല്ലൂർക്കളം എൻ. മഹേഷ് കുമാർ -രണ്ടുലക്ഷം.
- പൈതൃക കൃഷി: വയനാട് തിരുനെല്ലി ജാലിയോടി ചിത്തിര ജെ.എൽ.ജിയിലെ അടുമാരി -രണ്ടുലക്ഷം.
- ജൈവ കർഷകൻ: എറണാകുളം എടത്തല മെഴുക്കാട്ടിൽ റംലത്ത് അൽഹാദ് -ഒരു ലക്ഷം.
- യുവകർഷകൻ: എറണാകുളം ഇലഞ്ഞി പെരുമ്പടവം വെളിയത്തുമാലിൽ മോനു വർഗീസ് മാമൻ -ഒരുലക്ഷം.
- ഹരിത മിത്ര: പാലക്കാട് എലവഞ്ചേരി കൊളുമ്പ് പുത്തൻവീട്ടിൽ ആർ. ശിവദാസൻ -ഒരു ലക്ഷം.
- ഹൈടെക് കർഷകൻ: തിരുവനന്തപുരം കുളത്തൂർ പ്ലാമൂട്ടുകട അത്മഥ വണ്ടാഴംവിള ബി.സി. സിസിൽ ചന്ദ്രൻ -ഒരു ലക്ഷം.
- കർഷക ജ്യോതി: തൃശൂർ വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ നടുവത്ര വീട്ടിൽ എൻ.എസ്. മിഥുൻ -ഒരു ലക്ഷം.
- തേനീച്ച കർഷകൻ: മലപ്പുറം എടപ്പറ്റ പാതിരിക്കോട് തെങ്ങുംതൊടിയിൽ ടി.എ. ഉമറലി ശിഹാബ് -ഒരു ലക്ഷം.
- കർഷക തിലകം (വനിത): ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് ഠാണാപ്പടി പാലക്കുളങ്ങര മഠത്തിൽ വി. വാണി -ഒരു ലക്ഷം.
- ശ്രമശക്തി: ആലപ്പുഴ ചേർത്തല സൗത്ത് കല്ലുവീട്ടിൽ കെ.പി. പ്രശാന്ത് -ഒരു ലക്ഷം.
- കാർഷിക മേഖലയിലെ നൂതന ആശയം: എറണാകുളം കോതമംഗലം ഗാന്ധി നഗർ പീച്ചനാട്ട് ജോസഫ് പീച്ചനാട്ട് -ഒരുലക്ഷം.
- കർഷക ഭാരതി (അച്ചടി മാധ്യമം): ഇടുക്കി തൊടുപുഴ കോലാനി ഓവൂർ ആർ. സാംബൻ (ജനയുഗം ഇടുക്കി ബ്യൂറോ ചീഫ്), കോഴിക്കോട് മടവൂർ മുടയാനി ഡോ. എം. മുഹമ്മദ് ആസിഫ് (മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് വെറ്ററിനറി സർജർ) -25,000.
- കർഷക ഭാരതി (ദംശ്യ മാധ്യമം): കോട്ടയം കുറിച്ചി വെട്ടിക്കാട് കുറിച്ചി രാജശേഖൻ (തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ) -50,000.
- കർഷക ഭാരതി (നവ മാധ്യമം): ഇടുക്കി കട്ടപ്പന പാറക്കടവ് പാണ്ടിയാംമാക്കൽ അനു ദേവസ്യ (മാതൃഭൂമി ഓൺലൈൻ) -50,000.
- കർഷക ഭാരതി (ശ്രവ്യ മാധ്യമം): ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര തഴക്കര പോത്തന്നൂർ കൃഷ്ണകൃപയിൽ മുരളീധരൻ തഴക്കര -50,000.
- കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ് ജൻഡർ: ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം ഞക്കനാൽ കൈമൂട്ടിൽ കിഴക്കതിൽ വിനോദിനി -50,000.
- ക്ഷോണി സംരക്ഷണ അവാർഡ്: കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി പുരയിടത്തിൽ പി.ജെ. തോമസ് -50,000.
- മികച്ച കൂൺ കർഷകൻ: കണ്ണൂർ ചാവശ്ശേരി പുന്നാട് രമ്യ നിവാസിൽ എൻ.വി. രാുഹൽ (മൺസൂൺ മഷ്റൂംസ്) -50,000.
- ചക്ക സംരക്ഷണം: പത്തനംതിട്ട ഏഴംകുളം പുതുമല ഒലിവ് വില്ലയിൽ വൈ. തങ്കച്ചൻ -50,000.
- കൃഷിക്കൂട്ടം: മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ വള്ളുവമ്പ്രം വെള്ളൂർ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കൂട്ടം, പാലക്കാട് വല്ലപ്പുഴ കാർഷിക കർമ്മസേന, തിരുവനന്തപുരം കടകംപള്ളി ഈസി. ആൻറ് ഫ്രഷ് കൃഷിക്കൂട്ടം -മൂവർക്കും 50,000 വീതം.
- കർഷക വിദ്യാർഥി (സ്കൂൾ, പ്ലസ്ടു, കോളജ്): ആലപ്പുഴ തണ്ണീർമുക്കം കൊക്കോതമംഗലം തെക്കുതറ എസ്. പാർവതി, മലപ്പുറം മൂത്തേടം നമ്പൂരിപ്പെട്ടി പാറയിൽ പി.എസ്. സ്റ്റെയിൻ, കൊല്ലം വെളിയം പുത്തൻവീട് വടക്കേക്കര വിഷ്ണു സഞ്ജയ് -മൂവർക്കും 25,000 വീതം.
- വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം: കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് യു.പി സ്കൂൾ -50,000, മലപ്പുറം പുളിക്കൽ എ.എം.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ -25,000.
- സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ: വയനാട് എടവക തോണിച്ചാൽ എമ്മാവൂസ് വില്ല റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ -50,000, പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് പെരിമ്പടാരി സെന്റ് ഡെമനിക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ -25,000.
- പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്റർ: ആലപ്പുഴ താമരക്കുളം ചത്തിയറ എ ഗ്രേഡ് പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്റർ -50,000.
- പോഷക തോട്ടം: തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ശ്രീനഗർ ശ്യാമള നിവാസിൽ എൻ. ഹരികേശൻ നായർ -50,000
- പ്രത്യേക പദ്ധതി മികവോടെ നടപ്പാക്കിയ കൃഷിഭവൻ: കണ്ണൂർ മാങ്ങാട്ടിടം കൃഷിഭവൻ -ഒരു ലക്ഷം.
- ഭിന്നശേഷി കർഷകൻ: പത്തനംതിട്ട വെച്ചൂച്ചിറ അരീപ്പറമ്പിൽ വർഗീസ് തോമസ് -50,000
- കാർഷിക മേഖലയിലെ കയറ്റുമതി: കണ്ണൂർ ചെറുകുന്ന് മലബാർ കൈപ്പാട് ഫർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി.
- പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പ സഹകരണ സംഘം: മലപ്പുറം ചുങ്കത്തറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്.
- എഫ്.പി.ഒ/എഫ്.പി.സി: എറണാകുളം കീരംപാറ തട്ടേക്കാട് അഗ്രോ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്.
- എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ അവാർഡ് (കാർഷിക ഗവേഷണത്തിന്): തൃശൂർ കാർഷിക സർവകലാശാല കൊക്കോ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പ്രഫസർ ഡോ. ജെ.എസ്. മിനിമോൾ.
- റെസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ: കണ്ണൂർ പുഴാതി ഇടച്ചേരി റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ.
- പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം: തിരുവനന്തപുരം നെട്ടുകാൽത്തേരി തുറന്ന ജയിൽ, കൊല്ലം നീണ്ടകര ഹാർബർ എൻജിനീയറിങ് അസി. എൻജിനീയർ ഓഫിസ്, കോട്ടയം വൈക്കം സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരം.
- സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം: തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളജ്.
- കൃഷി അസി. ഡയറക്ടർ: തൃശൂർ വെള്ളാങ്ങല്ലൂരിലെ എ.കെ. സ്മിത, മലപ്പുറം പെരുമ്പടപ്പിലെ എം.വി. വിനയൻ, ആലപ്പുഴ കായംകുളത്തെ പി. സുമറാണി.
- ഫാം ഓഫിസർ: കസർക്കോട് കാറഡുക്ക ഗാളിമുഖ കാഷ്യു പ്രോജനി ഓർച്ചാർഡ് കൃഷി ഓഫിസർ എൻ. സൂരജ്, തിരുവനന്തപുരം പെരിങ്ങമ്മല ജില്ല കൃഷിത്തോട്ടം സൂപ്രണ്ട് ആർ.എസ്. റീജ, കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര സ്റ്റേറ്റ് സീഫ് ഫാം സീനിയർ കൃഷി ഓഫിസർ പി. പ്രകാശ്.
- കൃഷി ഓഫിസർ: പാലക്കാട് വല്ലപ്പുഴയിലെ യു.വി. ദീപ, ഇടുക്കി ഉപ്പുതറയിലെ ധന്യ ജോൺസൺ, വയനാട് മീനങ്ങാടിയിലെ ജ്യോത സി. ജോർജ്.
- കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്: കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിലെ ഡോ. ആർ. അഹൽജിത്ത്, മലപ്പുറം വാഴയൂരിലെ കെ.കെ. ജാഫർ, കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിലെ എം.കെ. സുരേശൻ.
- കൃഷി ജോയിന്റ് ഡയറ്കടർ: കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫിസർ ടി.പി. അബ്ദുൽ മജീദ്.
- കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ: മലപ്പുറം കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി. ശ്രീലേഖ.
- കൃഷി എൻജിനീയർ: വയനാട് കൃഷി അസി. എൻജിനീയർ പി.ഡി. രാജേഷ്.
- കർഷക സ്റ്റാർട്ടപ്പ്: എറണാകുളം കളമശ്ശേരി ഫ്യൂസ്ലേജ് ഇന്നൊവേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register