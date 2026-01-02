Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightപു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:40 PM IST

    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കുതിപ്പിനായി സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിപണി

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ല​വും കു​രു​മു​ള​കു​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​കു​ന്ന​ത്​
    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കുതിപ്പിനായി സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിപണി
    cancel
    camera_alt

    1. കുരുമുളക് 2. ഏലം

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ റാ​ണി​ക്കും ക​റു​ത്ത​പൊ​ന്നി​നും പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ. പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​ല​ഞ്ച​ര​ക്ക് വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ കാ​റ്റ് വീ​ശു​ക​യാ​ണ്. സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ​ളു​ടെ റാ​ണി​യാ​യ ഏ​ല​ത്തി​നും ക​റു​ത്ത​പൊ​ന്നി​നും വി​പ​ണി​യി​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ പു​തു​നാ​മ്പു​ക​ൾ വി​രി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​ല​ക്ക​വി​പ​ണി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പു​റ്റ​ടി സ്‌​പൈ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി ഏ​ല​ക്ക​ക്ക് ന​ല്ല വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പു​റ്റ​ടി സ്‌​പൈ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന കാ​ർ​ഡ​മം പ്ലാ​ന്‍റേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ശാ​ന്ത​ൻ​പാ​റ​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ൽ 26388.8 കി​ലോ ഏ​ല​ക്ക വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി പ​തി​ഞ്ഞ​തി​ൽ എ​ല്ലാ കാ​യും ലേ​ല​ത്തി​ൽ വി​റ്റു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടി​യ വി​ല 3212 രൂ​പ​യും ശ​രാ​ശ​രി വി​ല 2413.38 രൂ​പ​യും ല​ഭി​ച്ചു. വ​ർ​ഷ​വാ​സ​ന ദി​ന​മാ​യ 31ന് ​ന​ട​ന്ന വ​ണ്ട​ൻ​മേ​ട് മാ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​സി​ന്റെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ൽ വി​ല്പ​ന​ക്കാ​യി പ​തി​ച്ച 1,09,161.5 കി​ലോ ഏ​ല​ക്ക​യി​ൽ 1,08,826 കി​ലോ ഏ​ല​ക്ക വി​റ്റു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടി​യ വി​ല കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 3502 രൂ​പ​യും ശ​രാ​ശ​രി വി​ല 2502.9 രൂ​പ​യും ല​ഭി​ച്ചു.

    ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ൽ ഏ​ല​ത്തി​നു ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​ല ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​ല​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന വ​ർ​ഷ​മാ​കു​മെ​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും എ​ല​ത്തി​ന് ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത വി​ല ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​ല്പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന കു​റ​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഏ​ല​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഡി​മാ​ൻ​ഡും ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ വ​ർ​ധി​ച്ച​തും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഏ​ല​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കു​രു​മു​ള​ക് ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    കു​രു​മു​ള​ക് വി​പ​ണി​യി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കു​രു​മു​ള​ക് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​റു​ത്ത പൊ​ന്നാ​യ കു​രു​മു​ള​ക് വി​ല കി​ലോ​ക്ക്​ 700 രൂ​പ​ക്ക​ടു​ത്തെ​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ക​ട്ട​പ്പ​ന വി​പ​ണി​യി​ൽ ഒ​രു കി​ലോ കു​രു​മു​ള​കി​ന് 698 രൂ​പ​വ​രെ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ​യു​ള്ള കു​രു​മു​ള​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ർ​ധി​ച്ച​തും വി​പ​ണി​യി​ലെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വു​മാ​ണ് വി​ല ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​പ​ണി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കാ​നി​ട​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ക​ടു​ത്ത ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം കു​രു​മു​ള​ക് ഉ​ല്പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ൾ കു​രു​മു​ള​ക് ഉ​ല്പാ​ദ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 30 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്. അ​ന്ത​ർ ദേ​ശി​യ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​രു​മു​ള​കി​ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ വ​ർ​ധി​ച്ച​തും പ്ര​ധാ​ന കു​രു​മു​ള​ക് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ബ്ര​സീ​ൽ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, വി​യ​റ്റ്നാം, ശ്രീ​ല​ങ്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ല്പാ​ദ​നം കു​റ​യു​മെ​ന്ന സു​ച​ന​ക​ളു​മാ​ണ് കാ​ര​ണം. ഇ​ത്‌ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​രു​മു​ള​ക് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചു ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​രു​മു​ള​കി​ന്റെ വി​ല 740 രൂ​പ ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം. അ​തി​നാ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ കു​രു​മു​ള​ക് വി​ൽ​ക്കാ​തെ പി​ടി​ച്ചു വ​ക്കു​ന്ന​ത് വി​പ​ണി​യി​ൽ കു​രു​മു​ള​കി​ന്റെ ഡി​മാ​ൻ​ഡ്​ വ​ർ​ധി​ക്കാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cardamomprofitBlack PepperFarmersagriculture
    News Summary - Spice market set for a boom in the New Year
    Similar News
    Next Story
    X