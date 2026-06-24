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    Agri News
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 10:20 AM IST

    തണ്ണിമത്തൻ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 99% സ്വയംപര്യാപ്തത നേടി സൗദി അറേബ്യ; കാർഷിക മേഖലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്

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    തണ്ണിമത്തൻ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 99% സ്വയംപര്യാപ്തത നേടി സൗദി അറേബ്യ; കാർഷിക മേഖലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്
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    യാം​ബു: വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ വി​ൽ​പ​ന സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 6.2 ല​ക്ഷം ട​ൺ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ത്പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം ഇ​പ്പോ​ൾ 99 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ള്ള​തും രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​മാ​യി ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    റി​യാ​ദ്, മ​ക്ക, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ, അ​ൽ ജൗ​ഫ്, അ​ൽ ബ​ഹ, മ​ദീ​ന, അ​ൽ ഖ​സീം, ത​ബൂ​ക്ക്, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​സീ​ർ, ജി​സാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സൗ​ദി​യി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലും ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, ഭ​ക്ഷ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ഒ​രു ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന വി​ള​യാ​യി ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    സു​സ്ഥി​ര ഗ്രാ​മീ​ണ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​െൻറ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും, ഈ ​വി​ള​യു​ടെ കൃ​ഷി കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, രാ​ജ്യ​ത്തെ സീ​സ​ണ​ൽ ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പ​ണ​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ്പ​യി​നും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​റ്റാ​മി​നു​ക​ളാ​ൽ സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​യ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ ശ​രീ​ര​ത്തി​െൻറ രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ ഈ ​പ​ഴ​ത്തി​ന് പ്രി​യ​മേ​റു​ക​യാ​ണ്.

    ഖ​സീ​മി​ൽ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സ​ജീ​വം; സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്ത് വ​ൻ ഉ​ണ​ർ​വ്

    ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​യ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ

    ബു​റൈ​ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഖ​സീ​മി​ൽ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ ഉ​ത്പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ലും ഖ​സീം കൈ​വ​രി​ച്ച മേ​ധാ​വി​ത്വ​വും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​െൻറ അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ദി​ന വി​ള​വെ​ടു​പ്പും വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ത​ര​ണ​വും സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല വി​ള​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​െൻറ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്, ഗ​താ​ഗ​തം, വി​പ​ണ​നം എ​ന്നി​വ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ഉ​ണ​ർ​വാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും നി​ര​വ​ധി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, സൗ​ദി​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ൽ-​ഖ​സീ​മി​ലെ ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ കൃ​ഷി വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്ത് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി, ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​വി​ടു​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:Agriculture SectorproductionWatermelonSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia achieves 99% self-sufficiency in watermelon production; huge leap in agriculture sector
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