Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightറബറിന്റെ താങ്ങുവില 250...
    Agri News
    Posted On
    date_range 20 July 2026 7:49 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 7:49 PM IST

    റബറിന്റെ താങ്ങുവില 250 രൂപയാക്കി; മൂന്നുമുതൽ പ്രബല്യത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    റബറിന്റെ താങ്ങുവില 250 രൂപയാക്കി; മൂന്നുമുതൽ പ്രബല്യത്തിൽ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: റബറിന്റെ താങ്ങുവില 250 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ച് ധനകാര്യവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. റബര്‍ കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കാനായി റബര്‍ ഉത്പാദന ഇന്‍സെന്റീവ് പദ്ധതി പ്രകാരം താങ്ങുവില കിലോഗ്രാമിന് 250 രൂപയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന്‍ ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    ഉത്പാദന ചെലവ് വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ താങ്ങുവില വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് കര്‍ഷകരും റബര്‍ ഉത്പാതക സംഘങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേത്തുടര്‍ന്നാണ് താങ്ങുവില 200ൽനിന്ന് 250 ആയി വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2026 ജൂലൈ മൂന്ന് മുതലുള്ള ബില്ലുകള്‍ക്ക് പുതിയ താങ്ങുവില ബാധകമാകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:rubberrubber priceminimum pricerubber farming
    News Summary - Rubber support price hiked to Rs 250; effective from 3rd
    Similar News
    Next Story
    X