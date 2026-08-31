റബർവില താഴോട്ട്; മഴയിൽ ടാപ്പിങ് മുടങ്ങി

റബർവില താഴോട്ട്; മഴയിൽ ടാപ്പിങ് മുടങ്ങിtext_fields
കേളകം: വിപണിയിൽ റബർവില വീണ്ടും താഴേക്ക്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കിലോക്ക് 280 രൂപക്ക് മേലേ എത്തിയ വില 300 രൂപ കടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്ന കർഷകർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇടിവ് തിരിച്ചടിയായി. റെക്കോഡ് വിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ തുടർച്ചയായി വില താഴ്ന്നതോടെ റബർ കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങുകയാണ്.
അതേസമയം, മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാൽ പല മേഖലകളിലും റബർ ടാപ്പിങ് കാര്യമായി നടക്കുന്നില്ല. മഴയിൽ ടാപ്പിങ് മുടങ്ങിയതോടെ വിപണിയിലെത്തുന്ന റബറിന്റെ അളവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ക്ക് ശമനമില്ലാത്തത് ടാപ്പിങ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും തടസ്സമാകുന്നു. റബറിന് കിലോഗ്രാമിന് 250 രൂപ വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിലസ്ഥിരത ഫണ്ട് കർഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിപണിവിലയിലെ തുടർച്ചയായ ഇടിവ് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന ഉൽപാദനച്ചെലവും ടാപ്പിങ് മുടങ്ങുന്നതുമാണ് കർഷകരെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. 300 രൂപ കടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരുന്ന കർഷകർക്ക് വിലയിടിവും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും ഒരേസമയം തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. മഴ തുടരുകയും റബർ ടാപ്പിങ് സാധാരണ നിലയിലാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും കർഷകർക്ക് പ്രതിസന്ധി തുടരാനിടയുണ്ട്.
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