Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    17 Aug 2025 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 7:07 AM IST

    'ഉമ'ക്ക്​​ വാർധക്യബാധ; പകരം നെൽവിത്തില്ല

    ‘ഉമ’ക്ക്​​ വാർധക്യബാധ; പകരം നെൽവിത്തില്ല
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ ശു​ഭാ​ൻ​ഷു ശു​ക്ല പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് ഉ​മ നെ​ൽ​വി​ത്താ​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കു​ന്ന ഉ​മ നെ​ൽ​വി​ത്ത്​ ‘പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ’​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​ശ​ത​ക​ളി​ലാ​ണ്. പ​ക​രം ജ​ന​പ്രി​യ വി​ത്തി​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ്. ഉ​മ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ട്​ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി. ഒ​രു വി​ത്തി​നം പ​ര​മാ​വ​ധി കൃ​ഷി​ചെ​യ്യാ​നാ​വു​ന്ന​ത്​ 20 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​ണ്. അ​തു​​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ രോ​ഗ​ബാ​ധ, വി​ള​വ്​ കു​റ​വ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ കൃ​ഷി വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 65 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ള​വും കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ 85 ശ​ത​മാ​ന​വും​പേ​ർ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​മ​ക്ക്​ വ​യ​സ്സ്​​ 25 ആ​യി​ട്ടും പ​ക​രം വി​ത്തി​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​ത്​ നെ​ല്ല്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യും വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. ലാ​ഭ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ കൈ​യൊ​ഴി​യു​ന്ന നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി വേ​ണ്ട​ത്​ മി​ക​ച്ച വി​ത്തി​ന​മാ​ണ്.

    അ​ന്ന്​ സു​ന്ദ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു

    ഗാ​ളീ​ച്ച വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​രു​ന്ന 1996 കാ​ല​ത്താ​ണ്​ ഉ​മ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.​ ഗാ​ളീ​ച്ച, മു​ഞ്ഞ, ഉ​പ്പ്​ വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ​യെ ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും മി​ക​ച്ച വി​ള​വു​മാ​ണ്​​ ഉ​മ​യെ പ്രി​യ​ങ്ക​രി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഏ​തി​ന​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം കൃ​ഷി ചെ​യ്താ​ൽ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ല​ക ആ​ഗി​ര​ണം കു​റ​യും.

    മ​ണ്ണ്​ വി​ള​യോ​ട്​ പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​കും. അ​ത്​ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന്​ നെ​ല്ല്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ​കേ​​ന്ദ്രം അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്നു. ഉ​മ​യും അ​തി​ന്‍റെ പി​ടി​യ​ല​മ​ർ​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന ഗു​ണ​ഗ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കു​റ​ഞ്ഞു. കൊ​യ്യാ​റാ​വു​മ്പോ​ൾ ഉ​മ​യു​ടെ ക​തി​രി​ൽ ഫം​ഗ​സ്ബാ​ധ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. മ​ധ്യ​കാ​ല മൂ​പ്പ്​ ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ ഉ​മ. 120-130 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട്​ വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​നാ​വും. ചോ​റി​ന്​ രു​ചി കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന പോ​രാ​യ്മ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മി​ക​ച്ച വി​ള​വാ​ണ്.

    ‘ആ​ദ്യ’​യും ‘പു​ണ്യ’​യും പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ

    കെ.​എ.​യു ആ​ദ്യ (എം.​ഒ-24), കെ.​എ.​യു പു​ണ്യ (എം.​ഒ-25) ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​​ങ്കൊ​മ്പ്​ എം.​എ​സ്. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ നെ​ല്ല്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ വി​ത്ത്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന്​ നെ​ല്ല്​ ഗ​വേ​ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം സി.​ഇ.​ഒ സ്മി​ത ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​മ​യും നാ​ട​ൻ ഇ​ന​മാ​യ ത​വ​ള​ക്ക​ണ്ണ​നും സ​ങ്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ദ്യ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ള അ​രി​യാ​ണ്. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ഉ​മ​യും ജ്യോ​തി​യും സ​ങ്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ്​ പു​ണ്യ. നീ​ണ്ടു​രു​ണ്ട ദൃ​ഢ​ത​യു​ള്ള ചു​വ​ന്ന അ​രി​യാ​ണ്. ര​ണ്ടി​ന്‍റെ​യും ചോ​റ്​ ഉ​മ​യേ​ക്കാ​ൾ മെ​ച്ച​മാ​ണ​ത്രേ.

    Show Full Article
    Agriculture NewsLatest NewsKeralaRice seeds
