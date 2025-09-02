Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightഡ​യോ​സ്കോ​റി​യ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 9:39 AM IST

    ഡ​യോ​സ്കോ​റി​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നി, പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പു​തു​കി​ഴ​ങ്ങ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഡ​യോ​സ്കോ​റി​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നി, പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പു​തു​കി​ഴ​ങ്ങ്
    cancel
    camera_alt

    ഡ​യോ​സ്കോ​റി​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നി എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട പു​തു​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കി​ഴ​ങ്ങി​ന്റെ ചെ​ടി

    ക​ൽ​പ​റ്റ: പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​തി​യൊ​രു ത​ദ്ദേ​ശീ​യ കി​ഴ​ങ്ങ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത്ത​രം വ​ന്യ ഭ​ക്ഷ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് മു​മ്പ് ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ ഗ​വേ​ഷ​ക​നും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും സ​സ്യ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നും നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഡോ. ​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി, ഈ ​പു​തി​യ ഇ​ന​ത്തി​ന് ഡ​യോ​സ്കോ​റി​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നി (Dioscorea balakrishnanii) എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടു.

    പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലെ വ​യ​നാ​ട​ൻ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ത​ന​താ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​യോ​ഗ്യ​മാ​യ കി​ഴ​ങ്ങി​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ച്ചി​ൽ അ​ഥ​വാ കാ​വ​ത്ത് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കി​ഴ​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ വ​ന്യ​ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​ണ് ഈ ​കി​ഴ​ങ്ങു​ക​ൾ. ഡ​യോ​സ്കോ​റി​യേ​സി എ​ന്ന സ​സ്യ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഇ​വ​യി​ൽ, പു​തു​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഡ​യോ​സ്കോ​റി​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 14ല​ധി​കം ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 23 വ്യ​ത്യ​സ്ത വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ കാ​ട്ടു​കാ​ച്ചി​ൽ കൂ​ടാ​തെ ആ​രാ​സീ​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട കാ​ട്ടു​ചേ​ന​ക​ളും കാ​ട്ടു​ചേ​മ്പി​ലെ ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്.

    ഈ ​കി​ഴ​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​ദി​മ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​വ​യി​ൽ ചി​ല​ത് വി​ഷ​മു​ള്ള​വ​യും ചി​ല​ത് ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണ​മു​ള്ള​വ​യും മ​റ്റു ചി​ല​ത് ഭ​ക്ഷ്യ​യോ​ഗ്യ​വു​മാ​ണ്. നി​ത്യ​ഹ​രി​ത ചോ​ല വ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന, ശാ​സ്ത്ര​ലോ​കം ഇ​തു​വ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത ഒ​രു കി​ഴ​ങ്ങാ​യി​രു​ന്നു ‘ചോ​ല​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്’. ഈ ​കി​ഴ​ങ്ങി​നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഡ​യോ​സ്കോ​റി​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നി എ​ന്ന് നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ൺ പെ​ൺ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഈ ​ചെ​ടി​യെ നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​തി​യ ഇ​ന​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് വ​യ​നാ​ട് എം.​എ​സ് സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ റി​സ​ർ​ച് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നി​ലെ പി​ച്ച​ൻ എം. ​സ​ലീം, ആ​ല​പ്പു​ഴ സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മ കോ​ള​ജി​ലെ ബോ​ട്ട​ണി അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​ജോ​സ് മാ​ത്യു, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​എം.​എം. സ​ഫീ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശാ​സ്ത്ര​ജേ​ണ​ലാ​യ ‘സ്പീ​ഷി​സി’​ന്റെ പു​തി​യ ല​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​യ​നാ​ട​ൻ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന്റെ ഒ​രു സൂ​ച​ന കൂ​ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ കി​ഴ​ങ്ങി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലെ​ന്ന് ഡോ. ​ജോ​സ് മാ​ത്യു പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wayanad NewsAgriculture Newsresearchers
    News Summary - Researchers in Kerala have discovered a new Root vegetables
    Similar News
    Next Story
    X