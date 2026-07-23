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    Agri News
    Posted On
    date_range 23 July 2026 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 11:13 AM IST

    മ​ണ്ണി​നെ പൊ​ന്നാ​ക്കി റ​ജി​യും കു​ടും​ബ​വും

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    ഇ​രി​ട്ടി: വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക്വാ​റി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ​ല്യ​വും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളും സ​ഹി​ക്ക​വ​യ്യാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ മ​ല​യി​റ​ങ്ങി​യ തെ​ക്കേ​ട​ത്ത് റ​ജി​യും കു​ടും​ബ​വും എ​ടൂ​രി​ലെ​ത്തി കൃ​ഷി​യി​ല്‍ വ്യാ​പ്ത​രാ​യി മ​ണ്ണി​നെ പൊ​ന്നാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.അ​യ്യ​ങ്കു​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​ണി​യ​പ്പാ​റ​യി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് റ​ജി​യും കു​ടും​ബ​വും മൂ​ന്നു വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ​ല്യം സ​ഹി​ക്ക​വ​യ്യാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ജീ​വി​ത​സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് എ​ടൂ​രി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. വാ​ണി​യ​പ്പാ​റ​യി​ല്‍ 11 ഏ​ക്ക​റോ​ളം വ​രു​ന്ന മ​ല​യി​ലെ സ്ഥ​ലം വി​റ്റാ​ണ് എ​ടൂ​രി​ല്‍ വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും വാ​ങ്ങി കൃ​ഷി​യി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ട​ത്. നാ​ല് ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്തെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ റ​ബ​റും കാ​ടു​ക​ളും വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​യ​ത്. ര​ണ്ട് ഏ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്ത് ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ക​വു​ങ്ങു​ക​ളും നൂ​റോ​ളം പ​യ്യാ​നി​മ​ര​ങ്ങ​ളും വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ​ത​രം കൃ​ഷി​ക​ളും. മ​ര​ച്ചീ​നി കൃ​ഷി​യി​ല്‍ ഇ​ക്കു​റി ന​ല്ല വി​ള​വാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് റ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​റ്റ്യാ​ടി, ബി​ന്‍സി എ​ന്നീ ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട തെ​ങ്ങു​ക​ളാ​ണ് വെ​ച്ച​ത്.

    കു​രു​മു​ള​ക് വ​ള്ളി പ​ട​ര്‍ത്താ​ന്‍ പി.​വി.​സി പൈ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ള്‍ അ​തി​ല്‍നി​ന്നെ​ല്ലാം മാ​റി ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന പ​യ്യാ​നി മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ത​ന്റെ വീ​ടി​നു​മു​ന്നി​ല്‍ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കു​രു​മു​ള​ക് വ​ള്ളി​ക​ള്‍ക്ക് ക​യ​റി​പ്പ​റ്റാ​ന്‍ മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​ല്ല​തെ​ന്നു​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്നു റ​ജി. കൃ​ഷി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ്വ​യം വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

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    TAGS:Agri Newsiritty newskannurWild animal
    News Summary - Reji and his family turn the soil into gold
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