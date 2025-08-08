Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    അ​പൂ​ർ​വ രോ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി വാ​ഴ​കൃ​ഷി; പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​വാ​​തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    ഒ​രു​ വാ​ഴ​ക്ക് 10 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തുക ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്
    വാ​ഴ​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പ് രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച മ​ഞ്ഞ​പ്പെ​ട്ടി​യി​ലെ തോ​ട്ടം

    വാ​ഴ​യി​ലെ കാ​മ്പ് കു​മി​ൾ​രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് ന​ശ​ിച്ച നി​ല​യി​ൽ

    കാ​ളി​കാ​വ്: അ​പൂ​ർ​വ രോ​ഗം പ​ട​ർ​ന്ന് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഴ​ക​ൾ ന​ശി​ച്ചു. തോ​രാ​മ​ഴ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മൂ​ലം ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ര​ട്ട​പ്ര​ഹ​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​രോ​ഗം മൂ​ലം വാ​ഴ​ക​ൾ ഒ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ക​യും കാ​യ്ഫ​ലം തീ​രെ​യി​ല്ലാ​താ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​ളി​പ്പും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി. കാ​ളി​കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ക​ടം വാ​ങ്ങി​യും കൃ​ഷി​ചെ​യ്ത 1200ഓ​ളം വാ​ഴ​ക​ളാ​ണ് രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് ന​ശി​ച്ച​ത്.

    വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ക​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു​വാ​ഴ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 200 മു​ത​ൽ 300 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ചെ​ല​വ്. എ​ന്നാ​ൽ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ൽ വി​ള​വ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ശി​ച്ചു. ഇ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​ക​ല​ർ​ന്ന പാ​ടു​ക​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന രോ​ഗം വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള വാ​ഴ​ക​ളി​ൽ കു​ല​ക​ൾ മൂ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 78 ഇ​ല​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ല​പ്പു​ള്ളി രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച ഇ​ല​ക​ൾ കു​റ​യു​ക​യും കു​ല ന​ല്ല​ത​ല്ല​താ​കു​ക​യു​മാ​ണ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി വാ​ഴ​ക്കു​ല​ക്ക് എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 16 കി​ലോ വ​രെ ഭാ​ര​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച വാ​ഴ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 2-3 കി​ലോ ഭാ​ര​മു​ള്ള കു​ല​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ഴ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നി​ന് 10 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് കൃ​ഷി​ക്കാ​യി മു​ട​ക്കി​യ പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ചെ​റി​യൊ​രു ഭാ​ഗം പോ​ലു​മ​ല്ല. രോ​ഗം ത​ട​യാ​ൻ കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും യാ​തൊ​രു ഫ​ല​വു​മി​ല്ല.

