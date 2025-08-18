Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 2:05 PM IST

    കാലാവസ്​ഥ വ്യതിയാനവും വിലയിടിവും; റംബൂട്ടാൻ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

    Rambutan farmers
    മ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ പ​റി​ച്ച​ റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി പെ​ട്ടി​യി​ൽ നി​റ​ക്കു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: വി​ല​യി​ടി​വും അ​തി​നു​പു​റ​മെ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്താ​ത്ത​തും റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി. വാ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്താ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല​യി​ട​ത്തും​ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന്​ പാ​ക​മാ​യ റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞ്​ വീ​ഴു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്​.​നേ​ര​ത്തേ 250 മു​ത​ൽ 300 രൂ​പ വ​രെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന റം​ബൂ​ട്ടാ​ന്​ 100 രൂ​പ​ക്ക​ടു​ത്താ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വി​ല.

    ഇ​ട നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​വ്​ വ​ന്ന​തും മൊ​ത്ത​മാ​യി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്താ​ത്ത​തു​മാ​ണ്​ ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ട്ട​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ഇ​ടു​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​യും റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​. റ​ബ​ർ കൃ​ഷി ലാ​ഭ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ കു​റ​ച്ച്​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ഴ​വ​ർ​ഗ്ഗ കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നി​രു​ന്നു.ഇ​തോ​ടെ റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ, അ​വ​ക്കാ​ഡോ, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, മാ​ങ്കോ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    കാ​ലാ​വ​സ്​​ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ സീ​സ​ൺ വൈ​കി​യ​തി​നാ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വി​ല​യി​ടി​വും ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കൂ​ടി​യ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ വി​പ​ണ​നം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ച്ച​വ​ടം കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​ണ്​ റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​രെ മു​ൻ​പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​മാ​യി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി വി​ല നി​ശ്ച​യി​ച്ച് ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ വി​ല ഇ​ടി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വി​ല പ​റ​ഞ്ഞു​റ​പ്പി​ച്ച ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ​ക്കും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ലാ​ഭം കി​ട്ടാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. പ​ല​രും തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ പ​ഴം എ​ടു​ക്കാ​ൻ വൈ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. വി​ള​വെ​ടു​ത്ത റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ 36 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കേ​ടു​വ​രും.

    പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലും ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്, ബം​ഗ​ളൂ​രു തു​ട​ങ്ങി​യ മൊ​ത്ത വി​പ​ണ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ പോ​കു​ന്ന​ത്. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ കാ​ര​ണം ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​ല​ച്ച​തും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം കു​റ​ഞ്ഞ​തും സ്ഥി​തി കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​ക്കി. മു​ൻ​പ്​ ന​ല്ല വി​ല ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ കൂ​ടി​യ​തി​നാ​ണ്​ അ​വി​ടെ​യും ഡി​മാ​ൻ​ഡ്.

    പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ വ​ല​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ മ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രു കി​ലോ വ​ല​യ്​​ക്ക്​ 200 രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണം. ഒ​രു വ​ലി​യ മ​ര​ത്തി​ന്​ 15 കി​ലോ വ​ല വേ​ണ്ടി​വ​രും. 1200 രൂ​പ​യാ​ണ്​ ജോ​ലി​യു​ടെ കൂ​ലി. പി​ന്നെ വാ​ഹ​ന​ച്ചെ​ല​വ്​ കൂ​ടി നോ​ക്കി​യാ​ൽ ലാ​ഭം കു​റ​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്​. 250 മ​ര​ത്തി​ലെ പ​ഴ​ത്തി​ന്​ ​ ലേ​ല​ത്തി​ൽ 12 ല​ക്ഷം കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ട​ത്ത്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​റ്​ ല​ക്ഷ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​ർ റ​മ്പൂ​ട്ടാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യി വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും വി​ൽ​പ​ന​യെ പി​ന്നോ​ട്ട​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ഴം സം​ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ഹോ​ർ​ട്ടി​കോ​ർ​പ്പ്

    റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ പ​ഴം സം​ഭ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഹോ​ർ​ട്ടി​കോ​ർ​പ്പ്. കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ട​ൺ തൊ​ടു​പു​ഴ​ക്ക്​ സ​മീ​പം ക​ലൂ​രി​ൽ നി​ന്ന്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ​ശേ​ഖ​രി​ച്ച​താ​യി ഹോ​ർ​ട്ടി​കോ​ർ​പ്പ് റീ​ജി​യ​ണ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സി.​വി ജി​തേ​ഷ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്. ഹോ​ർ​ട്ടി​​കോ​ർ​പ്പി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും റം​ബൂ​ട്ടാ​ൻ എ​ത്തി​ക്കും. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ൽ​പ​ന പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ തു​ട​ർ സം​ഭ​ര​ണ​വു​മാ​യി ​മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​​തെ​ന്നും ഹോ​ർ​ട്ടി​കോ​ർ​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:climate changePrice droprambutanFarmers crisisrambutan farming
