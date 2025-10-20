Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    റെ​യി​ൽ​വെ ക​നി​യു​ന്നു; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ തി​രൂ​രി​ലെ വെ​റ്റി​ല വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ

    മം​ഗ​ളൂ​രു- ചെ​ന്നൈ പാ​ത​യി​ൽ പു​തി​യ ഗു​ഡ്‌​സ് ട്രെ​യി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി റെ​യി​ൽ​വേ
    റെ​യി​ൽ​വെ ക​നി​യു​ന്നു; പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ തി​രൂ​രി​ലെ വെ​റ്റി​ല വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ
    തി​രൂ​ർ: മം​ഗ​ളൂ​രു- ചെ​ന്നൈ പാ​ത​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഗു​ഡ്‌​സ് ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ തീ​രു​മാ​നം തി​രൂ​രി​ലെ വെ​റ്റി​ല വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും. മി​നി​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്രം നി​ർ​ത്തു​ന്ന വെ​സ്റ്റ്കോ​സ്‌​റ്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ തി​രൂ​രി​ൽ​നി​ന്നും വെ​റ്റി​ല ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ഴി​ച്ച് ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ആ​യി​രം കെ​ട്ട് വെ​റ്റി​ല​യെ​ങ്കി​ലും തി​രൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി വി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. മു​മ്പ് മം​ഗ​ള ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് എ​ക്‌​സ പ്ര​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റ് മാ​ത്രം തി​രൂ​രി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഈ ​ട്രെ​യി​നി​ൽ ആ​യി​രം കെ​ട്ട് വെ​റ്റി​ല ക​യ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​യി. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വെ​സ്റ്റ് കോ​സ്‌​റ്റി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. ഈ ​ട്രെ​യി​നി​ൽ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച് അ​വി​ടെ നി​ന്നു ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ട്രെ​യി​നി​ൽ ക​യ​റ്റി​വി​ടും. വെ​റ്റി​ല ക​യ​റ്റാ​ൻ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 10 മി​നി​റ്റെ​ങ്കി​ലും ട്രെ​യി​ൻ തി​രൂ​രി​ൽ നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ചി​ല ലോ​ക്കോ പൈ​ല​റ്റു​മാ​രും ഗാ​ർ​ഡു​മാ​രും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ദ​യ​നീ​യ സ്ഥി​തി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ട്രെ​യി​ൻ അ​ൽ​പ സ​മ​യം നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ക്കും. ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​തു ന​ട​ക്കി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ ക​യ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച വെ​റ്റി​ല​യു​മാ​യി ട്രെ​യി​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ടും. ഇ​ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ് റെ​യി​ൽ​വേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ ര​ണ്ട് ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലൊ​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു-​ചെ​ന്നൈ പാ​ത​യി​ലാ​ണ്. ഈ ​ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചാ​ൽ വെ​റ്റി​ല ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ഡ​ൽ​ഹി​ക്കു പു​റ​മേ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലേ​ക്കും വെ​റ്റി​ല തി​രൂ​രി​ൽ നി​ന്നും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ണ്ട്. ഭൗ​മ​സൂ​ചി​ക പ​ദ​വി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള തി​രൂ​ർ വെ​റ്റി​ല​ക്ക് വ​ട​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ണ്ട്. മു​ൻ​പ് പാ​ക്കി​സ്ഥാ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​റ്റി​ല ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​ല​ച്ചു.

    Railways are coming; Vetila traders in Tirur are hopeful
