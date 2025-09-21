Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Sept 2025 12:18 PM IST
    21 Sept 2025 12:18 PM IST

    വില ഇടിഞ്ഞ്​ കറുത്ത പൊന്ന്​

    ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ളി​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ളി​യും ക​റു​ത്ത പൊ​ന്നി​ന്‍റെ വി​ല ഇ​ടി​ക്കു​ന്നു .കി​ലോ​ക്ക്​ 705 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 680 രൂ​പ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് കു​രു​മു​ള​ക് വി​ല ഇ​ടി​ഞ്ഞ​ത്.​പു​തി​യ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി കു​റ​ഞ്ഞ​ത് നാ​ലു മാ​സ​മെ​ങ്കി​ലും കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം. എ​ന്നി​ട്ടും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വി​ല​യി​ടി​വി​ന് കാ​ര​ണം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക​ളി​ക​ളു​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി​ക്ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ 50 ഗ്രാ​മി​ന് 75 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല. അ​താ​യ​ത് ഒ​രു കി​ലോ കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി​ക്ക് 1500 രൂ​പ​യോ​ളം വി​ല​യു​ണ്ട്. കു​രു​മു​ള​ക് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് 680 രൂ​പ. ഇ​തേ മു​ള​ക് പൊ​ടി​യാ​ക്കി വി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 1500 രൂ​പ. ഈ ​വി​ല വ്യ​ത്യാ​സ​മാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​രെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു കാ​ര​ണം.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​രു​മു​ള​ക് അ​രി​ച്ചു പോ​ളി​ഷ് ചെ​യ്തു ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​രു​മു​ള​കു​മാ​യി ഇ​ട​ക​ല​ർ​ത്തി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​രെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​രു​മു​ള​കി​നു​ള്ള ഡി​മാ​ൻ​ഡ് മു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ ഈ ​ക​ള്ള​ക്ക​ളി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ്‌​പൈ​സ​സ് ബോ​ർ​ഡ് യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​റി​ല്ല.​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കു​രു​മു​ള​ക് ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് ഇ​തു​മു​ലം ഏ​റെ വി​ഷ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 40 രൂ​പ​യു​ടെ വി​ല​യി​ടി​വ്​

    ഒ​രു മാ​സം മു​ൻ​പ് കു​രു​മു​ള​ക് വി​ല കി​ലോ​ക്ക്​ 705 രൂ​പ​വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് വി​ല താ​ഴ്ന്ന് കി​ലോ​ക്ക്​ 660 രൂ​പ വ​രെ ഇ​ടി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് വി​ല​യി​ൽ അ​ല്പം വ്യ​ത്യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ണ് കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 680 രൂ​പ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ കു​രു​മു​ള​ക് വി​ല​യി​ൽ 40 രൂ​പ​യു​ടെ വി​ല​യി​ടി​വാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    കൊ​ച്ചി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച കു​രു​മു​ള​ക് വി​ല 680 രൂ​പ​യി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. ഗാ​ർ​ബി​ൾ​ഡ് കു​രു​മു​ള​കി​ന് 690 രൂ​പ​വ​രെ വി​ല​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കു​രു​മു​ള​ക് വി​പ​ണി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​പ​ണ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ക​ട്ട​പ്പ​ന മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​രു കി​ലോ കു​രു​മു​ള​കി​ന് 660 രൂ​പ മു​ത​ൽ 675 രൂ​പ വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഓ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വി​ല ഇ​ടി​വ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മാ​യി.​വ​ളം, കി​ട​നാ​ശി​നി, പ​ണി​ക്കാ​രു​ടെ പ​ണി കൂ​ലി എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​ന്നും ഈ ​വി​ല ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യാ​കി​ല്ല.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​; സം​ഭ​രി​ച്ച്​ വെ​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി

    ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ക​റു​ത്ത പൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്ന കു​രു​മു​ള​ക് ഇ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലെ നെ​രി​പ്പോ​ടാ​ണ്. കു​രു​മു​ള​ക് കൃ​ഷി ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ അ​ണ​യാ​ത്ത ക​ന​ലാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ നീ​റി​പ്പു​ക​യു​ക​യാ​ണ്.​ഈ വ​ർ​ഷം കു​രു​മു​ള​ക് വി​ല കി​ലോ​ക്ക്​ 850 രൂ​പ വ​രെ ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ 705 രൂ​പ വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല പി​ന്നീ​ട് പ​ടി​പ​ടി​യാ​യി താ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഓ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ 681 രൂ​പ​ക്ക്​ വ​രെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ര്യ​മാ​യ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​വ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ കു​രു​മു​ള​ക് സം​ഭ​രി​ച്ചു​വ​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വി​ല​യി​ടി​വ് ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മാ​യി.​വി​ല​ത്ത​ക​ർ​ച്ച തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ച്ച മു​ള​ക് ഉ​ട​നെ വി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​കും ക​ർ​ഷ​ക​ർ. ബാ​ങ്ക് ലോ​ൺ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​വാ​ഹം തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടേ​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​മെ​ന് പ്ര​തി​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വി​ല ത​ക​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ടം താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ്. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​ല പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് കാ​ത്തി​രു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രാ​കെ ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലേ​യ്ക്ക്ക്ക്​ നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും വി​ല ഉ​യ​രാ​ത്ത​ത് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ളി​ക​ൾ മൂ​ല​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ല​ട​ക്കം ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​ണ് വി​ല​ത്ത​ക​ർ​ച്ച​ക്ക്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ വി​ദേ​ശ കു​രു​മു​ള​ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ല കു​റ​ച്ച് ല​ഭ്യ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​രു​മു​ള​കി​ന്റെ ശ​നി​ദ​ശ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​രു​മു​ള​ക് വി​ല​യി​ടി​വി​നെ ത​ട​യാ​നാ​യി​ല്ല.

    ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്​

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​വും മ​ഴ​ക്കു​റ​വു​മെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ കു​രു​മു​ള​ക് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ൽ 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​യി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ് വി​പ​ണി​ക്ക് ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മാ​യ​ത്. വി​യ​റ്റ്‌​നാം, ശ്രീ​ല​ങ്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാ​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക്​ കു​രു​മു​ള​ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നെ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ വി​ദേ​ശ കു​രു​മു​ള​ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വി​യ​റ്റ്‌​നാ​മി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ കു​രു​മു​ള​ക് വി​പ​ണി​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​ത്.

    വി​യ​റ്റ്‌​നാ​മി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ളം​ബോ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ശ്‌​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​ത് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ദേ​ശ കു​രു​മു​ള​ക് എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് കു​രു​മു​ള​ക് വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

