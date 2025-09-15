Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Sept 2025 7:04 AM IST
    15 Sept 2025 7:05 AM IST

    നെല്ലിന്‍റെ ഗുണനിലവാരക്കുറവ്​; വീഴ്ച സർക്കാറിന്‍റെ, ശിക്ഷ കർഷകർക്കും

    വി​ള മോ​ശ​മാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ത്തെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത നെ​ല്ല്​ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക്​ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ, സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വീ​ഴ്ച​ക്ക്​ ക​ർ​ഷ​ക​രെ ശി​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു തു​ല്ല്യ​മെ​ന്ന്​​ വി​മ​ർ​ശ​നം. നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ. നെ​ല്ലി​ന്‍റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ എ​ടു​ക്ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന്​ സ​പ്ലൈ​കോ​​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ.

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ത്താ​ണ്​ വി​ള മോ​ശ​മാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. വി​ത്ത്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പാ​ണ്. ‘ഉ​മ’​ഇ​നം വി​ത്താ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഒ​രേ വി​ത്ത്​ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നെ​ല്ലി​ന്​ ക​റ​വ​ൽ, മു​ഞ്ഞ ബാ​ധ​യും ദൃ​ഢ​ത​കു​റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ‘ഉ​മ’​ക്ക്​ പ​ക​രം മി​ക​ച്ച ഇ​നം വി​ത്ത്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ നെ​ല്ല് എ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു സ​മ്മ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ മു​ൻ​കൂ​ർ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് മി​ല്ലു​ക​ൾ നെ​ല്ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ കി​ഴി​വും ചോ​ദി​ച്ചു. ഇ​തേ​ച്ചൊ​ല്ലി ക​ർ​ഷ​ക​രും മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ സ​ർ​വ​ത്ര ത​ർ​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    വി​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, രോ​ഗ​ബാ​ധ എ​ന്നി​വ നെ​ല്ലി​ന്‍റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ലി​ന്‍റെ നി​ല​വാ​രം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യാ​നാ​കി​ല്ല. നെ​ല്ലി​നു ഗു​ണം കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും ക​റ​വ​ലും പ​തി​രും ഈ​ർ​പ്പ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ മി​ല്ലു​കാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വാ​ദം. വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പ​ല പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും നെ​ല്ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ചെ​റി​യ കി​ഴി​വ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മി​ല്ലു​കാ​ർ 20-30 കി​ലോ​വ​രെ കി​ഴി​വ് ചോ​ദി​ച്ച സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര ഗു​ണ​മേ​ന്മ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം ഏ​ത്​ ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സ​പ്ലൈ​​കോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ പൂ​ർ​ണാ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും എ​തി​ർ​പ്പി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത്​ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​​വെ​ന്നും സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ 2025-26ലെ ​ഒ​ന്നാം സീ​സ​ൺ നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ.

    100 കി​ലോ നെ​ല്ലി​ൽ​നി​ന്ന് 68 കി​ലോ അ​രി കി​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണു വ്യ​വ​സ്ഥ. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​ക്കു​റ​വു മൂ​ലം ഇ​തു ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മി​ല്ലു​കാ​രു​ടെ വാ​ദം.

    News Summary - Poor quality of paddy
