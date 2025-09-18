Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightപോ​ളി ഹൗ​സ്...
    Agri News
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:55 AM IST

    പോ​ളി ഹൗ​സ് ക​സ്തൂ​രി​മ​ഞ്ഞ​ൾ കൃ​ഷി​യു​മാ​യി യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    പോ​ളി ഹൗ​സ് ക​സ്തൂ​രി​മ​ഞ്ഞ​ൾ കൃ​ഷി​യു​മാ​യി യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ
    cancel
    camera_alt

    പോളി ഹൗസ് കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ കൃഷിയുമായി യുവകർഷകർ

    Listen to this Article

    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്: ക​സ്തൂ​രി മ​ഞ്ഞ​ൾ പോ​ളി ഹൗ​സി​ൽ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി വ്യ​ത്യ​സ്തമാ​യ കൃ​ഷി​രീ​തി അ​വ​ലം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ട​ത്തെ ര​ണ്ട് യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ. ആ​മ്പി​ലാ​ട് കു​ന്ന​ത്ത് മ​ഠ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ യു​വ​ക​ർ​ഷ​ക​രാ​യ സാ​രം​ഗ്, ശ്രീ​രാ​ഗ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി. കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന ക​ർ​ഷ​ക ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ്, മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച്ച​ർ മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പോ​ളി ഹൗ​സ് കൃ​ഷി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ സാ​രം​ഗ് വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി പോ​ളി ഹൗ​സ് കൃ​ഷി ക​ണ്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് ക​സ്തൂ​രി മ​ഞ്ഞ​ൾ കൃ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 18 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ 2400 ഗ്രോ ​ബാ​ഗി​ലാ​ണ് വി​ത്തി​ട്ട​ത്. സെ​ൻ​സ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് തു​ള്ളി ന​ന​യും വ​ള​പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും. സൗ​ന്ദ​ര്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഔ​ഷ​ധ​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ക​സ്തൂ​രി മ​ഞ്ഞ​ളി​ന്റെ വി​പ​ണ​ന സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് വി​പു​ല​മാ​യ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യ​ത്. 800 ഗ്രോ ​ബാ​ഗി​ൽ ക​രി​മ​ഞ്ഞ​ൾ കൃ​ഷി​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പോ​ളി ഹൗ​സി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ക​സ്തൂ​രി മ​ഞ്ഞ​ൾ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ബി​നോ​യ് കു​ര്യ​ൻ ന​ടീ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​സി. ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ​ട​ന്ന​ക്കാ​ട് കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജ് അ​സി. പ്ര​ഫ. ആ​ർ.​എ​ൽ. അ​നൂ​പ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ എം. ​ഷീ​ന, എം. ​വി​ജേ​ഷ്, കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, കെ. ​യ​ശോ​ദ, കൃ​ഷി അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ. ​സൗ​മ്യ, കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​അ​ഖി​ല, കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രാ​യ കെ. ​വി​ജേ​ഷ്, ആ​ർ. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Agri NewscultivationYoung Farmersturmeric farming
    News Summary - Poly House Curcuma aromatic Agriculture and Youth Farmers
    Similar News
    Next Story
    X