Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightഇ​ൻ​ഡോ​റി​ൽ...
    Agri News
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:27 PM IST

    ഇ​ൻ​ഡോ​റി​ൽ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യ ചെ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​ഡോ​റി​ൽ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യ ചെ​ടി
    cancel

    ബേ​ർ​ഡ്​ നെ​സ്റ്റ്​ ഫേ​ൺ​സി​ന്‍റെ ഇ​ന​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട ഒ​രു ഫേ​ൺ ചെ​ടി​യാ​ണ് അ​സ്‌​പ്ലി​നി​യം. ഇ​ൻ​ഡോ​റാ​യി വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യ ചെ​ടി. ഇ​ൻ​ഡോ​റു​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ചാ​ൽ മോ​ശം വാ​യു​വി​നെ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് ന​ല്ല വാ​യു ആ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​തി​ന്‍റെ പ​ച്ച നി​റം ക​ണ്ണി​നു കു​ളി​ർ​മ ത​രും. ബേ​ർ​ഡ്​ നെ​സ്റ്റ്​ ഫേ​ൺ പോ​ലെ വ​ലി​പ്പം വെ​ക്കി​ല്ല.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഷെ​ൽ​ഫി​ലും, ടേ​ബി​ൾ​ടോ​പ്പ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ക്കാം. ഇ​തി​ന്‍റെ ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യ ഇ​ളം പ​ച്ച നി​റ​മാ​ണ്. ഇ​ല​ക​ൾ ന​ല്ല തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​ല​ക​ളു​ടെ അ​റ്റം സി​ഗ്​ സാ​ഗ്​ പോ​ലെ തോ​ന്നും. ഇ​ല​ക​ൾ ഒ​തു​ങ്ങി മു​ക​ളി​ലോ​ട്ടാ​ണ്​ വ​ള​രു​ക. പ​രി​ച​ര​ണ​വും അ​ധി​കം വേ​ണ്ട. വീ​ടി​ന്‍റെ അ​ക​ത്തു ഒ​രു പ​ച്ച​പ്പ് കൊ​ണ്ട് വ​രാ​ൻ താ​ത്പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യ​താ​ണ്. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം നേ​രി​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഇ​ളം വെ​യി​ൽ ചെ​റു​താ​യി കി​ട്ടു​ന്ന സ്ഥ​ലം നോ​ക്കി വ​ള​ർ​ത്താം. ഈ​ർ​പ്പം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ചെ​ടി​യാ​ണ്. കി​ച്ചേ​നി​ലും ബ​ത്ത്റൂ​മി​ലും വ​ള​ർ​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    സ്​​പ്രേ ചെ​യ്തു വെ​ള്ളം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ഷ്ട്ടം. പോ​ട്ടി​ങ്​ മി​ക്സ്​ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​ല്ല ഇ​ർ​പ്പ​വും വാ​യു സ​ഞ്ചാ​ര​വും നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ക. പെ​രി​ലൈ​റ്റ്, ച​കി​രി​ച്ചോ​ർ, ര​വാ​സ​വ​ളം എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ത​യാ​റാ​ക്കാം. ഓ​ർ​ക്കി​ഡ് പോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന തൊ​ണ്ടി​ന്‍റെ ക​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ന​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മ​ണ്ണി​ന്‍റെ ഈ​ർ​പ്പം പൊ​ക്കു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ചു വെ​ള്ളം കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി. ലി​ക്വി​ഡ് രാ​സ​വ​ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്.

    10-10-10 ആ​റു ആ​ഴ്ച കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ​തി​ന്‍റെ തൈ​ക​ൾ വേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ട്​ ചെ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ണ്ണ് പ​തി​യെ മാ​റ്റി ഇ​തി​ന്‍റെ മൂ​ല​കാ​ണ്ഡം നോ​ക്കി വേ​ർ​തി​ർ തി​രി​ക്കാം. ന​ല്ല വൃ​ത്തി​യു​ള്ള ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വേ​ണം മു​റി​ച്ചു മ​റ്റാ​ൻ. പൂ​പ്പ​ൽ വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മു​റി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ സാ​ഫ് പു​ര​ട്ടി കൊ​ടു​ക്ക​ണം.

    Haseena Riyas - Gardeneca_home

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IndoorsPlantsgulfhomegrown
    News Summary - Plants that can be grown indoors
    Similar News
    Next Story
    X