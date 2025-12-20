Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Agri News
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 8:15 AM IST

    കൈതച്ചക്ക ചട്ടികളിലും വളർത്താം...ഗ്രീൻഗാർഡൻ ഉസ്സന്റെ പരീക്ഷണം വിജയം

    Agriculture
    ഗ്രീ​ൻ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഉ​സ്സ​ൻ മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ ജ​യ​ന്‍റെ കൈ​ത​ച്ച​ക്ക​യു​മാ​യി

    Listen to this Article

    മു​ക്കം:​ചെ​ടി​ക​ളും, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ന​ട്ടു പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തും, ടെ​റ​സി​നു മു​ക​ളി​ലും ച​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കൈ​ത​ച്ച​ക്ക​യും ന​ട്ടു പി​ടി​പ്പി​ച്ചു വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നു തെ​ളി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നോ​ർ​ത്ത് കാ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ഗ്രീ​ൻ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഉ​സ്സ​ൻ. ത​ന്റെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തും, ടെ​റ​സി​നു മു​ക​ളി​ലും, ന​ഴ്‌​സ​റി​യി​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി നി​ര​വ​ധി ഇ​നം കൈ​ത ച​ക്ക​ക​ളാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ച​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി അ​ന്യ രാ​ജ്യ പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യോ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഉ​സ്സ​ൻ അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​ണ് കൈ​ത​ച്ച​ക്ക​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ന്ത്ര​ണ്ടോ​ളം ഇ​നം കൈ​ത​ച്ച​ക്ക​ക​ളാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട്ടു പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ ജ​യ​ന്റ് , ഹാ​ൻ​ഡ് പു​ൾ, മെ​ഡൂ​സ , മ​ക്ക​ൾ കൂ​ന്താ​ണി, എം.​ബി.2 , എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ​വ. മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ ജ​യ​ന്റ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട കൈ​ത​ച്ച​ക്ക പൂ​ർ​ണ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ത്തി​യാ​ൽ ഏ​ഴു കി​ലോ​വ​രെ തൂ​ക്കം ല​ഭി​ക്കും. സാ​ധാ​ര​ണ നാ​ട​ൻ കൈ​ത​ച്ച​ക്ക​യെ​ക്കാ​ൾ മ​ധു​ര​മു​ണ്ടാ​വും എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഹാ​ൻ​ഡ് പു​ൾ ഇ​ന​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട കൈ​ത​ച്ച​ക്ക പ​ഴു​ത്താ​ൽ മു​റി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ കൈ​കൊ​ണ്ടു അ​ട​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്തു ക​ഴി​ക്കാ​നാ​കും. മെ​ഡൂ​സ ഒ​രു ചെ​ടി​യി​ൽ ത​ന്നെ ഒ​ന്നി​നോ​ടൊ​ന്നു ഒ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ന്നു നി​ര​വ​ധി ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു വെ​ള്ള​വും വ​ള​വും ന​ല്ല വെ​യി​ലും ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട്

    മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ ജ​യ​ന്റ് കാ​യ്ച്ചു തു​ട​ങ്ങും. ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട കൈ​ത​ച്ച​ക്ക​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. പ​ക്ഷെ ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​തി​ന്റെ തൈ ​അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും, കൂ​ടു​ത​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് തൈ​ക​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഉ​സ്സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:FarmingPineapplesFarming tipsagriculture
    News Summary - Pineapples can also be grown in pots.
