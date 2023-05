cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃ​ശൂ​ർ: നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ കു​ടി​ശ്ശി​ക വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ർ​ഷ​ക​ന് ദു​രി​തം മാ​ത്രം. നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ കു​ടി​ശ്ശി​ക വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ക​ൺ​സോ​ർ​ട്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം ബാ​ങ്കി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ള്ള കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ ക​ൺ​സോ​ർ​ട്യ​ത്തി​ൽ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ 144.28 കോ​ടി​യാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ക​ർ​ഷ​ക​രും കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ടാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

ക​ന​റാ ബാ​ങ്ക്, ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബാ​ങ്ക്, എ​സ്.​ബി.​ഐ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​ൺ​സോ​ർ​ട്യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ന് ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​യ​ത്. നേ​ര​ത്തെ കേ​ര​ള ബാ​ങ്കു​മാ​യു​ള്ള സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ വാ​യ്പ​യാ​ണ് ഇ​ത​ര ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ തു​ക ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ വീ​ണ്ടും മ​റ്റ് ബാ​ങ്കു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണം. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യ​പ​ര​മാ​യ വീ​ഴ്ച​ക്കും ക​ർ​ഷ​ക​ൻ ത​ന്നെ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന് ജി​ല്ല കോ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​കെ. കൊ​ച്ചു മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത് സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ട് പ്രേ​മ​മു​ള്ള​തെ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ന്നും 2016 മു​ത​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കോ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. 2016-17ൽ ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സം​ഭ​ര​ണ വി​ല 14.2 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2022-23ൽ 20.4 ​രൂ​പ​യാ​യി. ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് 6.2 രൂ​പ​യു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. 2016-17ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഇ​ൻ​സെ​ന്റി​വ്‌ തു​ക 7.8 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന​തി​ന് 2022-23ലെ​ത്തു​മ്പോ​ഴും മാ​റ്റ​മി​ല്ല. 2019-20ലും 2020-21​ലും ഇ​ൻ​സെ​ന്റി​വ് 8.8 രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 2021-22ലും 2022-23​ലും ഇ​ൻ​സെ​ന്റി​വ്‌ ഒ​രു രൂ​പ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചു. നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും തു​ക കി​ട്ടാ​തി​രി​ക്കെ, ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ക​ൺ​സോ​ർ​ട്യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ൺ​സോ​ർ​ട്യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ള്ള കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രു​ന്ന ന​ട​പ​ടി തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. Show Full Article

Paddy storage- arrears-There is no Kerala Bank in the consortium- Farmers in distress