Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:55 PM IST

    നെല്ല്​ സംഭരണം: തർക്കം ഔട്ട്​​ ടേൺ റേഷ്യോയിൽ; വിലപേശി മില്ലുടമകൾ

    കൊ​യ്ത നെ​ല്ല്​ പാ​ട​വ​ര​മ്പു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു
    നെല്ല്​ സംഭരണം: തർക്കം ഔട്ട്​​ ടേൺ റേഷ്യോയിൽ; വിലപേശി മില്ലുടമകൾ
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ. കൊ​യ്ത നെ​ല്ല്​ പാ​ട​വ​ര​മ്പി​ൽ​കി​ട​ന്ന്​ മ​ഴ ന​ന​ഞ്ഞ്​ കി​ളി​ർ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ. അ​വ​സ​രം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത്​ പ​ര​മാ​വ​ധി വി​ല​പേ​ശു​ക​യാ​ണ്​ മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ. നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സം​ഭ​ര​ണ വി​ല 30 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​ൽ​ ആ​ശ്വാ​സം കൊ​ള്ളാ​നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ലും അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഭ​ക്ഷ്യ​​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കും.

    100 കി​ലോ നെ​ല്ലി​ന്​ 68 കി​ലോ അ​രി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന (ഔ​ട്ട്​ ടേ​ൺ റേ​ഷ്യോ) കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യാ​ണ്​ ത​ർ​ക്കം. 64 കി​ലോ അ​രി​യേ ന​ൽ​കാ​നാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ്​ മി​ല്ലു​കാ​രു​ടെ വാ​ദം. 66.5 കി​ലോ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ബാ​ക്കി തു​ക ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം ഹൈ​കോ​ട​തി​യും ത​ള്ളി​യ​തി​നാ​ൽ അ​ത്​ മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നും പ​രി​മി​തി​യു​ണ്ട്.

    52 അ​രി​മി​ല്ലു​ക​ളാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ക​രാ​റി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ഞ്ച്​ മി​ല്ലു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ക​രാ​ർ വെ​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ​ത​ന്നെ ചി​ല​ത്​ നേ​ര​ത്തേ​വെ​ച്ച ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. 2022-23 വ​ർ​ഷം നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​രി​ച്ച്​ അ​രി​യാ​ക്കി ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ 68 കി​ലോ എ​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ മി​ല്ലു​കാ​ർ​ക്ക്​ 63.37 കോ​ടി രൂ​പ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന​ വാ​ഗ്ദാ​ന​വും മി​ല്ലു​കാ​ർ ചെ​വി​ക്കൊ​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര കു​ടി​ശ്ശി​ക ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും 100 കി​ലോ നെ​ല്ലി​ന്​ 65.5 കി​ലോ അ​രി എ​ന്ന ഔ​ട്ട്​​ടേ​ൺ റേ​ഷ്യോ​യി​ൽ കു​റ​വ്​ വ​രു​ത്താ​നും ബാ​ക്കി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യാ​ലേ നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങാ​നാ​കൂ. ഒ​ന്നാം വി​ള നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യു​ടെ കൊ​യ്ത്ത്​ വ്യാ​പ​ക​മാ​യെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം സം​ഭ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    മില്ലുടമകളെ ശത്രുപക്ഷത്ത്​ നിർത്തുന്ന നിലപാടില്ലെന്ന്​ മന്ത്രി

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​ടേ​ത് നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക നി​ല​പാ​ടാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണം മി​ല്ലു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ചി​ല മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ്​ പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. 100 കി​ലോ നെ​ല്ല്​ കു​ത്തി​യ അ​രി​യാ​ക്കി തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ 64.5 കി​ലോ​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഔ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ റേ​ഷ്യോ ( ഒ.​ടി.​ആ​ർ) കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ 68 കി​ലോ​യാ​ക്കി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ​മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. 68 കി​ലോ അ​രി മി​ല്ലു​കാ​ർ കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കൊ​യ്​​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. മി​ല്ലു​കാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്നം അ​നു​ഭാ​വ​പൂ​ർ​വം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. നെ​ല്ല്​ കൊ​യ്​​തെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ വി​ല​പേ​ശ​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. -അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:paddy procurementMill owners
