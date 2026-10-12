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Madhyamam
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    നെ​ല്ലി​ൽ ഈ​ർ​പ്പം; ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ദു​രി​തം

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    നെ​ല്ലി​ൽ ഈ​ർ​പ്പം; ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ദു​രി​തം
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    ആ​ല​ത്തൂ​ർ: കൊ​യ്ത്ത് സ​മ​യ​ത്ത് പെ​യ്ത മ​ഴ നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​യി. ഉ​ണ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത നെ​ല്ലി​ൽ, മ​ഴ പെ​യ്ത​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും ഈ​ർ​പ്പം വ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി. ക​റ്റ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ റോ​ഡ​രിാി​ലാ​ണ് നെ​ല്ല് ഉ​ണ​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​ര​ണം ഇ​നി​യും വൈ​കി​യാ​ൽ വി​ള​വെ​ടു​ത്ത നെ​ല്ല് സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​രും. കൊ​യ്ത്തി​ന് പാ​ക​മാ​യ നെ​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ മ​ഴ​യി​ൽ വീ​ഴു​ന്ന​തും വ​ലി​യ ന​ഷ്‌​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കും. വീ​ണ നെ​ൽ​ചെ​ടി​ക​ൾ യ​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ കൊ​യ്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൊ​യ്ത്ത് ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​ത് ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    മ​ഴ​യി​ൽ വീ​ഴു​ന്ന നെ​ൽ​ചെ​ടി​യു​ടെ ത​ണ്ട് ന​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വൈ​ക്കോ​ലും കി​ട്ടി​ല്ല. ഓ​രോ സീ​സ​ൺ ക​ഴി​യു​ന്തോ​റും ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഭാ​രി​ച്ച ക​ട​മാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - Paddy Moisture Troubles Farmers
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