Madhyamam
    Agri News
    18 Dec 2025 12:37 PM IST
    18 Dec 2025 12:37 PM IST

    കർഷകർ ചോദിക്കുന്നു നെല്ല്​ വിറ്റ പണമെവിടെ

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​മ്പ്​ പ​ണം കി​ട്ടി, ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ല​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ ആ​ക്ഷേ​പം
    കർഷകർ ചോദിക്കുന്നു നെല്ല്​ വിറ്റ പണമെവിടെ
    കോ​​​ട്ട​​​യം: നെ​ല്ല്​​വി​റ്റ പ​ണം ന​ൽ​കാ​തെ സ​​​ര്‍​ക്കാ​​​ര്‍ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​​​താ​​​യി ​ക​​​ര്‍​ഷ​​​ക​​​ർ. സ​​​പ്ലൈ​​​കോ വ​​​ഴി വി​​​റ്റ നെ​​​ല്ലി​​​ന് തെ​​​ര​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​പ്പ് ന​​​ട​​​ക്കു​​​ന്ന ദി​​​വ​​​സം വ​​​രെ പ​​​ണം ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ ശേ​ഷം ബാ​​​ങ്കി​​​ല്‍പ​ണം വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്​ ക​​​ര്‍​ഷ​​​ക​​​ര്‍ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ മെ​ല്ല​പ്പോ​ക്ക്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നെ​ല്ലി​ന്‍റെ വി​ല ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും ത​ട്ടി​പ്പ്​ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ ആ​രോ​പ​ണം.

    വി​​​റ്റ നെ​​​ല്ലി​​​ന് പാ​​​ഡി ഓ​​​ഫി​​​സ​​​ര്‍ ന​​​ല്‍​കി​​​യ പി.​​​ആ​​​ര്‍.​എ​​​സ് ത​​​ദ്ദേ​​​ശ തെ​​​ര​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​പ്പി​​​ന്​ മു​മ്പ്​ ബാ​​​ങ്കി​​​ല്‍ ന​​​ല്‍​കി​​​യ ക​​​ര്‍​ഷ​​​ക​​​ര്‍​ക്ക് പ​​​ണം കി​​​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടി​ന്​ ശേ​ഷം പി​.​ആ​​​ര്‍.​​എ​​​സ് കൊ​​​ടു​​​ത്ത​​​വ​​​ര്‍​ക്കാ​ണ്​ പ​ണം വ​രാ​ത്ത​ത്. ഈ​​​ര്‍​പ്പ​​​മി​​​ല്ലാ​​​ത്ത നെ​​​ല്ല് ക്വി​​​ന്‍റ​​ലി​​​ന് നാ​​​ലും അ​​​ഞ്ചും കി​​​ലോ കി​​​ഴി​​​വ്​ ന​​​ല്‍​കി​​​യാ​​​ണ് മി​​​ല്ലു​​​ക​ൾ സം​​​ഭ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. ഇ​​​ത്ത​ര​ത്തി​​​ല്‍ ഓ​​​രോ ക്വി​​​ന്‍റ​​ലി​​​നും 150 രൂ​​​പ വ​​​രെ​​​യാ​​​ണ് ക​​​ര്‍​ഷ​​​ക​​​ര്‍​ക്കു​​​ണ്ടാ​​​കു​​​ന്ന ന​​​ഷ്ട​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. മ​​​ഴ​​​മൂ​​​ലം വൈ​ക്കോ​ൽ ചീ​​​ഞ്ഞു പോ​​​യ​​​തി​​​നാ​​​ല്‍ അ​തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    മു​മ്പ്​ ഒ​​​രേ​​​ക്ക​​​റി​​​ലെ വൈ​ക്കോ​ൽ വി​റ്റാ​ൽ 500 രൂ​​​പ മു​​​ത​​​ല്‍ 1,500 രൂ​​​പ​​​വ​​​രെ ക​​​ര്‍​ഷ​​​ക​​​ര്‍​ക്ക് ല​​​ഭി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു. മ​ഴ​മൂ​ലം ചീ​​​ഞ്ഞ​വൈ​ക്കോ​ൽ വാ​​​രി​​​മാ​​​റ്റാ​​​നും ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ലി​ന്‍റെ പ​ണം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കൃ​ഷി​ക്കെ​ടു​ത്ത ബാ​ങ്ക്​ വാ​യ്പ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

