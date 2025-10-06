Begin typing your search above and press return to search.
    Agri News
    6 Oct 2025 12:37 PM IST
    6 Oct 2025 12:37 PM IST

    നെല്ല്​ സംഭരണം അടുത്തയാഴ്ച തുടങ്ങും

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ഒ​ന്നാം​വി​ള നെ​ൽ സം​ഭ​ര​ണം അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങും. ഒ​ന്നാം​വി​ള കൊ​യ്ത്തു തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ മി​ല്ലു​കാ​ർ മ​ടി​ച്ച്​ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്​ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കും. അ​തി​നു​ശേ​ഷം മി​ല്ലു​കാ​ർ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ത​യാ​റാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. നെ​ല്ലി​ന്‍റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ക്കു​റ​വി​നെ​യും കി​ഴി​വി​നെ​യും​ചൊ​ല്ലി ക​ർ​ഷ​ക​രും മി​ല്ലു​കാ​രും ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്കം വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മി​ല്ലു​കാ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ മ​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കി​ലോ​ക്ക്​ 28.32 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ നെ​ൽ സം​ഭ​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​ര​ണ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി നേ​ര​ത്തേ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ധാ​ര​ണ​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം സം​ഭ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മി​ല്ലു​കാ​രു​ടെ ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​തി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ കൊ​യ്ത്ത്​ വ്യാ​പ​ക​മാ​കും. സം​ഭ​ര​ണം വൈ​കി​യാ​ൽ വ​ലി​യ ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ഷം ഉ​യ​രും.

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഓ​യി​ൽ പാം ​ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ൾ നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത്​ പ​രി​മി​ത​മാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ നെ​ല്ലു​സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു മി​ല്ലു​കാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ത​യാ​റാ​യി എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ താ​ലൂ​ക്കി​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ കൊ​യ്ത്ത്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ലേ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​വെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് അ​രി​മി​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ.

    മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​പ്പു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പ​രാ​തി. കേ​ന്ദ്ര​നി​ബ​ന്ധ​ന പ്ര​കാ​രം നെ​ല്ല്​ സം​സ്ക​രി​ച്ച്​ 68 ശ​ത​മാ​നം അ​രി തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 64.503 ശ​ത​മാ​നം അ​രി​യേ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്നാ​ണ്​ മി​ല്ലു​കാ​രു​ടെ വാ​ദം. വ്യ​ത്യാ​സം വ​രു​ന്ന 3.50 ശ​ത​മാ​നം അ​രി​യു​ടെ വി​ല മി​ല്ലു​കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഈ ​തു​ക ഇ​തു​വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. നെ​ല്ല് അ​രി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൈ​കാ​ര്യ​ച്ചെ​ല​വ് 272 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, കൈ​കാ​ര്യ​ച്ചെ​ല​വി​ന് ജി.​എ​സ്.​ടി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും മി​ല്ലു​കാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു. അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല.

    ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം അ​തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സം​ഭ​ര​ണ​വി​ല പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​രി​ച്ച ഇ​ന​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ 257 ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി മൂ​ന്നു കോ​ടി ഇ​നി​യും ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​ർ​ക്കും തു​ക ന​ൽ​കാ​നാ​വാ​ത്ത​ത്​ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ വീ​ഴ്ച​ക​ളും നി​മി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

