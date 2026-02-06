Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightനെ​ല്ലു​സം​ഭ​ര​ണം...
    Agri News
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 2:01 PM IST

    നെ​ല്ലു​സം​ഭ​ര​ണം സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    നെ​ല്ലു​സം​ഭ​ര​ണം സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്
    cancel

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ​ല ത​വ​ണ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച സ​പ്ലൈ​കോ നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് ഒ​ടു​വി​ൽ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി. ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​ണ്ടാം വി​ള നെ​ല്ലു​സം​ഭ​ര​ണം പ്രാ​ഥ​മി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​നു​വ​രി 14ലെ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച വി.​കെ. ബേ​ബി ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ​യും ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ണി​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    2019 മു​ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട പ​ദ്ധ​തി, മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ലെ വി​യോ​ജി​പ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ മൂ​ന്നു ത​വ​ണ മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ‍യ​ത്.

    സ​പ്ലൈ​കോ നോ​ഡ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യി തു​ട​രും. ജി​ല്ല​യി​ൽ പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ നെ​ല്ലു​സം​ഭ​ര​ണ ബ​ദ​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​ട്ടാ​കെ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഇ​തി​നി​ടെ നി​ല​വി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​മി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ട​ശേ​ഖ​രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് റ​ദ്ദാ​ക്കും. പ്രാ​ഥ​മി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ച്ച് കാ​ല​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ വി​ല ന​ൽ​കും.

    ജി​ല്ല-​താ​ലൂ​ക്ക് ത​ല​ത്തി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി​ക​ൾ, ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഓ​ഹ​രി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ള്ള നോ​ഡ​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. നോ​ഡ​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലോ വാ​ട​ക​ക്കോ ഉ​ള്ള മി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ നെ​ല്ല് സം​സ്ക​രി​ക്കാം. 100 കി​ലോ​ഗ്രാം നെ​ല്ലി​ന് 68 കി​ലോ​ഗ്രാം അ​രി എ​ന്ന ഔ​ട്ട് ടേ​ൺ റേ​ഷ്യോ പ്ര​കാ​രം അ​രി സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം. കേ​ന്ദ്ര താ​ങ്ങു​വി​ല​യും കൈ​കാ​ര്യ ചെ​ല​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന വി​ഹി​ത​വും ക​ട​ത്തു കൂ​ലി​യും സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​പ്ലൈ​കോ ന​ൽ​കും.

    നെ​ല്ലു​വി​ല ന​ൽ​കാ​ൻ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ച്ച​ഫ​ണ്ടോ കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​യോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ വാ​യ്പാ പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കും. സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ടം വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ നെ​ല്ലു​സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് ചെ​ല​വാ​ക്കു​ന്ന തു​ക​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ൻ​സെ​ന്റീ​വ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കും. ജി​ല്ല​ത​ല ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി​ക്കാ​ണ് ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ൽ മു​ഖേ​ന​യാ​കും എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Paddy CollectionPalakkadLatest News
    News Summary - paddy collection
    Similar News
    Next Story
    X