Madhyamam
    Agri News
    Agri News
    Posted On
    25 Aug 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 12:36 PM IST

    നേന്ത്രൻ വില ഓണായി

    • ഓ​ണം എത്താറായ​തോ​ടെ നേന്ത്രവില ഉ​യ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി
    • മേ​ട്ടു​പാ​ള​യം കു​ല​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്
    നേന്ത്രൻ വില ഓണായി
    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് മു​ര​ടി​ച്ച നേ​ന്ത്ര​പ​ഴ വി​ല ഓ​ണം സീ​സ​ൺ ആ​യ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും ഉ​യ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. വി​ല 55ൽ​നി​ന്ന് 40ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്ന കി​ലോ വി​ല ഓ​ണം അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ 50ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ണ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത് 60ലെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ണം വി​പ​ണി​യി​ൽ ഏ​റെ ഡി​മാ​ന്റു​ള്ള ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​പ്പേ​രി, വ​റു​ത്ത ഉ​പ്പേ​രി തു​ട​ങ്ങി ബേ​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ഓ​ണം സീ​സ​ണി​ൽ നേ​ന്ത്ര​ക്കു​ല​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കു​ല​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ കൂ​ടു​ത​ൽ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന മേ​ട്ടു​പാ​ള​യം കു​ല​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്.

    വ​ലി​യ കു​ല​ക​ളു​ടെ ത​ണ്ടി​ന് ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ര​ണ്ട​ര കി​ലോ വ​രെ തൂ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തും വ​ലി​യ കു​ല​ക​ൾ വി​റ്റു​തീ​രാ​നു​ള്ള കാ​ല​താ​മ​സ​വും ചി​ല്ല​റ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ന്ത്ര​പ​ഴ വി​പ​ണ​യി​ൽ വി​ല പി​ടി​ച്ചു​നി​റു​ത്തു​ന്ന വ​യ​നാ​ട​ൻ കാ​യ​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് നി​ല​ച്ച​തും മേ​ട്ടു​പാ​ള​യം കാ​യ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ല്ല അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ല​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട​ൻ കാ​യ​ക​ളു​ടെ വ​ര​വും മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കു​റ​വാ​ണ്.

    Girl in a jacket

    X