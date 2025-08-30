Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Aug 2025 2:56 PM IST
    30 Aug 2025 2:56 PM IST

    കാൽനൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ കഥ പറയും കർഷകവിപണി

    കാൽനൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ കഥ പറയും കർഷകവിപണി
    മ​ഴു​വ​ന്നൂ​ർ സ്വാ​ശ്ര​യ

    ക​ർ​ഷ​ക​വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ

    കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങേ​കി കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ടു​ക​യാ​ണ് മ​ഴു​വ​ന്നൂ​രി​ലെ സ്വാ​ശ്ര​യ ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി. കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ നാ​മ​മാ​ത്ര ക​ർ​ഷ​ക​രു​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​പ്ര​സ്ഥാ​നം ഇ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​യ ക​ർ​ഷ​ക മാ​ർ​ക്ക​റ്റാ​യി മാ​റി.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം കോ​ടി​ക​ളാ​ണി​വി​ടെ വി​റ്റു​വ​ര​വ്. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​മാ​ക​ട്ടെ 525 ആ​യി വ​ള​ർ​ന്നു. ഇ​ടി​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ വി​ല ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു വി​പ​ണി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഗ്രാ​മീ​ണ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്

    കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മ​ഴു​വ​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മം​ഗ​ല​ത്തു​ന​ട​യി​ലാ​ണ് സ്വാ​ശ്ര​യ​ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ​യും സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റി. ഞാ​യ​ർ, ബു​ധ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്.

    അ​ന്ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നും വി​റ്റ​ഴി​ക്കാ​നു​മാ​യി വ​ൻ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, ഏ​ത്ത​ക്കാ​യ, കു​ട​പ്പ​ൻ തു​ട​ങ്ങി കാ​ന്താ​രി​മു​ള​ക് വ​രെ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ലേ​ലം​ചെ​യ്താ​ണ് വി​ൽ​പ​ന. ഇ​വ വാ​ങ്ങാ​ൻ ജി​ല്ല​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​മാ‍യി നി​ര​വ​ധി വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ​ർ​ത്തി ഓ​ണ​ക്കാ​ലം

    ഓ​ണ​ക്കാ​ലം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ പൂ​ക്കാ​ല​മാ​ണ്. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ വി​ല ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം. ഏ​ത്ത​ക്കാ വി​ല​യി​ല​ട​ക്കം ഈ ​മാ​റ്റം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പ​ച്ച ഏ​ത്ത​ക്കാ​യ കി​ലോ​ക്ക് 55-58 വി​ല​യി​ലാ​ണ് ലേ​ല​ത്തി​ൽ പോ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പ മ​റ്റ് പ​ച്ച​ക്ക​റി ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല​യി​ൽ ഈ ​മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റം ഇ​ക്കു​റി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ക​ന​ത്ത മ​ഴ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യെ​യും കാ​റ്റ് വാ​ഴ​കൃ​ഷി​യെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ള​വും കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ

    വി​ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും ബോ​ണ​സും അ​ട​ക്കം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി നി​ര​വ​ധി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ഞൂ​റി​ലേ​റെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ള്ള​തി​ൽ 260 ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് കാ​ർ​ഷി​ക​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള മ​റ്റ് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും സ​മി​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. 15 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ 21 ക​ർ​ഷ​ക ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് സ​മി​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന 21 അം​ഗ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

