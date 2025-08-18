Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightമൊട്ടിടാത്ത...
    Agri News
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 12:02 PM IST

    മൊട്ടിടാത്ത സ്വപ്നങ്ങളുമായി ചെണ്ടുമല്ലി കർഷകർ

    text_fields
    bookmark_border
    മൊട്ടിടാത്ത സ്വപ്നങ്ങളുമായി ചെണ്ടുമല്ലി കർഷകർ
    cancel

    ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം: പൂ​വി​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളു​യ​രു​ന്ന അ​ത്ത​മ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടും മൊ​ട്ടി​ടാ​ത്ത പൂ​ക്ക​ളും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി ക​ർ​ഷ​ക​ർ. ഓ​ണ​വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യ​വ​ർ തി​മി​ർ​ത്ത് ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്. വേ​ണ്ട​ത്ര വെ​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ത്ത​ത്തി​ന് മു​മ്പ് പൂ ​വി​രി​യു​മോ​യെ​ന്ന ഭീ​തി​യി​ലാ​ണി​വ​ർ.

    മ​ഴ വി​ല്ല​നാ​യ​പ്പോ​ൾ മ​ണ്ണി​ടാ​നും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. അ​ത്ത​ത്തി​ന് മു​മ്പ് പൂ​വി​രി​ഞ്ഞ് പാ​ക​മാ​കാ​തെ വ​രി​ക​യും ഓ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വി​രി​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യ്ക്ക് പൂ ​എ​ത്തു​ന്ന​തും ക​ർ​ഷ​ക​രെ വ​ല​ക്കു​ന്നു. വാ​ർ​ഡ് ത​ല​ത്തി​ൽ പൂ​ക്ക​ള​മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യാ​ലേ പൂ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കൂ. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പൂ​കൃ​ഷി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​ക്ക് കി​ലോ​ക്ക് 160 രൂ​പ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamFlower farmingflower cultivationMalappuram News
    News Summary - onam flower cultivation in malappuram
    Similar News
    Next Story
    X