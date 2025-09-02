Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Agri News
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:20 PM IST

    മൂലക്കളത്തിന് ശോഭയേകാൻ എവിടെ പെരുക് പൂക്കൾ?

    മൂലക്കളത്തിന് ശോഭയേകാൻ എവിടെ പെരുക് പൂക്കൾ?
    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: മൂ​ലം നാ​ളി​ൽ പൂ​ക്ക​ളം ച​തു​ര​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. നാ​ലു മൂ​ല​ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത മൂ​ലം പൂ​ക്ക​ള​ത്തെ മൂ​ല​ക്ക​ളം എ​ന്നും വി​ളി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സു​ല​ഭ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന പെ​രു​ക് പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ ധാ​രാ​ള​മാ​യി മു​മ്പ് പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന് പെ​രു​ക് തേ​ടി തൊ​ടി​ക​ളി​ൽ​ക്ക​യ​റു​ന്ന​വ​ർ വി​ര​ളം. ഈ ​ചെ​ടി​യും അ​പൂ​ർ​വ കാ​ഴ്ച​യാ​വു​ന്നു. റ​ബ​റി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഈ ​കാ​ട്ടു സ​സ്യ​ത്തി​ന് ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ഈ ​സ​സ്യം വ​ള​രു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി പ​ല വി​ളി​പ്പേ​രു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പെ​രു​കി​ലം, പെ​രു, വ​ട്ട​പ്പെ​രു​ക്, വ​ട്ട​പ്പ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​തി​ൽ ചി​ല​താ​ണ്. വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യാ​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ത്രം. ഇ​താ​ണ് വ​ട്ട​പ്പെ​രു​ക് അ​ഥ​വാ വ​ട്ട​പ്പ​ലം എ​ന്ന പേ​രു വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം. എ​വി​ടെ​യും നി​ഷ്പ്ര​യാ​സം വ​ള​രും. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള മ​ണ്ണാ​ണ് പ​ഥ്യം. മാ​വ്, പ്ലാ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ കീ​ഴി​ൽ വ​ള​രാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ചെ​ടി ര​ണ്ട​ടി​യോ​ളം ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്നു.

    ചി​ങ്ങ​മാ​സ​മെ​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ പൂ​വി​ട​രു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​റും പൂ​ക്കാ​ല​മാ​ണ്. ഒ​രു കു​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി വെ​ളു​ത്ത പൂ​ക്ക​ളും മൊ​ട്ടു​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച ന​യ​ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. വെ​ള്ള​ക്കൊ​ന്ന അ​ഥ​വാ ക്ലി​റോ​ഡെ​ൻ​ഡ്രോ​ൺ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ സ​മാ​ന ചെ​ടി ന​ഴ്സ​റി​ക​ളി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ട്.

    വേ​രു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പൊ​ട്ടി മു​ള​ച്ച് അ​തി​വേ​ഗം ഒ​രു കോ​ള​നി ത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ പെ​രു​കി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ക​ഴി​വു​ണ്ട്. ഉ​റ​പ്പു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​ല. മൃ​ദു​വാ​യ രോ​മാ​വൃ​ത​വും കാ​ണാം. ഈ ​ചെ​ടി​യും സ​മൂ​ലം ഔ​ഷ​ധ​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ന​ല്ലൊ​രു വി​ഷ​ഹാ​രി​യാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ശാ​സ്ത്രീ​യ നാ​മം ക്ലി​റോ​ഡെ​ൻ​ഡ്രോ​ൺ ഇ​ൻ​ഫോ​ർ​ച്ചു​നേ​റ്റം. കു​ടും​ബം വെ​ർ​ബ​നേ​സി​യേ.

