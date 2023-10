cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link തിരുവനന്തപുരം: മഴക്കെടുതിയിലുണ്ടാകുന്ന കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ കൃഷി വകുപ്പിൻറെ ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോൾ റൂമുകളിലെ നമ്പരുകളിൽ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി. മഴക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമായി ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് ആരംഭിച്ച കൃഷിവകുപ്പിൻറെ ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍റൂം നമ്പറുകളിൽ നിലവിലെ കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാം. കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ തിരുവനന്തപുരം-9495538952, 9447816780 കൊല്ലം- 9447349503, 9497158066 പത്തനംതിട്ട- 9446041039, 9446324161 ആലപ്പുഴ -9446487335, 9539592598 കോട്ടയം- 9447659566, 7561818724 എറണാകുളം- 9497678634, 9383471180 തൃശൂര്‍ -9446549273, 8301063659 ഇടുക്കി- 9447037987, 9383470825 പാലക്കാട് - 9446175873, 9074144684 മലപ്പുറം - 9495206424, 9383471623 കോഴിക്കോട് - 9847402917, 9383471784 വയനാട് - 9495622176, 9495143422 കണ്ണൂര്‍ - 9383472028, 9497851557 കാസര്‍ഗോഡ്- 9383471961, 9447089766 കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൃഷി വകുപ്പിന്‍റെ എയിംസ് പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായത്തിനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. അതിനായി എയിംസ് പോര്‍ട്ടലില്‍ (www.aims.kerala.gov.in) ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് കൃഷിഭൂമിയുടെയും, നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച കാര്‍ഷിക വിളകളെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് കൃഷിഭവനുകളിലേക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.aims.kerala.gov.in, www.keralaagriculture.gov.in വെബ്സൈറ്റുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കണം. Show Full Article

