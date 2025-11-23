Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightപുതിയ ഇനം നെൽവിത്ത്;...
    Agri News
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 9:59 AM IST

    പുതിയ ഇനം നെൽവിത്ത്; നസർബാത്ത് വേങ്ങരയിലും കതിരിട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    പുതിയ ഇനം നെൽവിത്ത്; നസർബാത്ത് വേങ്ങരയിലും കതിരിട്ടു
    cancel
    camera_alt

    വേ​ങ്ങ​ര വ​ലി​യോ​റ പാ​ട​ത്തു ക​തി​രി​ട്ട

    നെ​ൽ​വി​ത്താ​യ ന​സ​ർ​ബാ​ത്ത്

    Listen to this Article

    വേങ്ങര: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ഇനം നെൽവിത്തായ നസർബാത്ത് വേങ്ങര വലിയോറ പാടത്തും കതിരിട്ടതു കൗതുകക്കാഴ്ചയായി. വലിയോറയിലെ നെൽ കർഷകൻ ചെള്ളി ബാവയാണ് നസർബാത്ത് വിളയിച്ചെടുത്തത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പരമ്പരാഗത നെൽവിത്ത് ഇനമായ നസർബാത്തിന്‍റെ ഓലക്കും അരിക്കും ഇരുണ്ട വയലറ്റ് നിറമാണുള്ളത്.

    ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകളാല്‍ സമ്പുഷ്‌ടമാണ് ഇതിന്‍റെ അരി. ഹൃദയം, നാഡീവ്യൂഹം എന്നിവയുടെ സുഗമമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനും രക്ത ചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായകമാണ്. നസർബാത്തിന്‍റെ കുത്തരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കിലോക്ക് 800 രൂപ വരെ കിട്ടുമെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു.

    ഇത് നാട്ടിലെ സാധാരണ മില്ലിൽ നിന്നും കുത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. കുത്തരിയായത് കൊണ്ടു തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികള്‍ക്കും കഴിക്കാം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ അരിക്കുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ വില കൂടിയ അരികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഇനമാണ് ഇത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Agriculture NewsRice FarmersseedsMalappuram NewsRice seeds
    News Summary - New variety of rice seed
    Similar News
    Next Story
    X