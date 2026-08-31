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    Agri News
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 1:05 PM IST

    കോ​ട്ടാ​യി​യി​ൽ കൂ​ൺ ചാ​ക​ര; അ​യ്യം​കു​ളം വി​പ​ണി​യി​ൽ ലേ​ല​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത് ആ​യി​രം കി​ലോ കൂ​ൺ

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    കോ​ട്ടാ​യി​യി​ൽ കൂ​ൺ ചാ​ക​ര; അ​യ്യം​കു​ളം വി​പ​ണി​യി​ൽ ലേ​ല​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത് ആ​യി​രം കി​ലോ കൂ​ൺ
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    കോ​ട്ടാ​യി അ​യ്യം​കു​ളം ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​ച്ച കൂ​ൺ

    കോ​ട്ടാ​യി: കോ​ട്ടാ​യി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ൺ ചാ​ക​ര​യു​ടെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​യ്യം​കു​ള​ത്തെ സ്വാ​ശ്ര​യ ക​ർ​ഷ​ക​വി​പ​ണി​യി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലു​മാ​യി ആ​യി​രം കി​ലോ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കൂ​ൺ ലേ​ല​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​താ​യി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​ൺ സു​ല​ഭ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ല​യി​ൽ കു​റ​വൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. കൂ​ൺ മൊ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് കി​ലോ 700 രൂ​പ​ക്കും പാ​തി​വി​രി​ഞ്ഞ​ത് 500 രൂ​പ​ക്കും ന​ന്നാ​യി വി​രി​ഞ്ഞ​ത് 250 രൂ​പ​ക്കു​മാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ലേ​ല​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​യ്യം​കു​ളം വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്നും ലേ​ല​ത്തി​ലെ​ടു​ത്ത കൂ​ൺ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വ​രെ ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു.

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    TAGS:kerala local newsmushroom farmPalakkadagriculture
    News Summary - Mushroom Bumper Harvest in Kottayi: Over 1,000 Kg Auctioned at Ayyamkulam Market
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