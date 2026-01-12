Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 8:06 AM IST

    ‘മുരിയൻപച്ച’ ചെടി ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് ഭീഷണി

    'മുരിയൻപച്ച' ചെടി ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് ഭീഷണി
    മു​രി​യ​ൻ​പ​ച്ച ചെ​ടി

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പ​റ​മ്പു​ക​ളി​ലും വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും നീ​ല​യും വെ​ള്ള​യും പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യി വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചെ​ടി ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു. മു​രി​യ​ൻ​പ​ച്ച, അ​പ്പ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബി​ല്ലി ഗോ​ട്ട് വീ​ഡ് എ​ന്നൊ​ക്കെ പേ​രു​ള്ള അ​ജ​റാ​റ്റം കൊ​ക്ക​നോ​യി​ഡെ​സാ​ണ് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ൽ ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​രു​ന്ന ഇ​വ ജൈ​വ​മേ​ഖ​ല​ക​ളെ എ​ങ്ങ​നെ വി​ഴു​ങ്ങു​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന പ​ഠ​നം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ഗ​വ. വി​ക്ടോ​റി​യ കോ​ള​ജി​ലെ​യും ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​ണ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തെ​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്നും മ​ധ്യ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്നു​മെ​ത്തി​യ ഈ ​വി​ദേ​ശി ഇ​ന്ന് ഉ​ഷ്ണ​മേ​ഖ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​രു​ക​യാ​ണ്. വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യും വി​ത്തു​ൽ​പാ​ദ​ന​വും ഏ​ത് പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​യും അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വും ഇ​വ​യെ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​ക്കു​ന്നു.

    ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തി മ​ണ്ണി​ലെ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ത്ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ഇ​വ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​യു​ന്നു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മാ​റ്റം ഈ ​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​യ മാ​യ അ​മ്മ​ത്തി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, ജോ​സ​ഫ് ജെ​യിം​സ് എ​റി​ഞ്ചേ​രി, സു​രേ​ഷ് വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഷ​യം. ഇ​തി​നാ​യി ബ​യോ​മോ​ഡ് ടു ​എ​ന്ന ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ൽ​ഗോ​രി​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള എ​ൻ​സെം​ബി​ൾ സ്പീ​ഷീ​സ് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ മോ​ഡ​ലി​ങ് എ​ന്ന നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​ണ് അ​വ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    ഭാ​വി​യി​ൽ ഭൂ​മി​യി​ലെ താ​പ​നി​ല​യും മ​ഴ​യും എ​ങ്ങ​നെ മാ​റു​മെ​ന്ന​തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി നാ​ല് വ്യ​ത്യ​സ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​സ​സ്യം എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ വ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഈ ​ചെ​ടി​യു​ടെ വ്യാ​പ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ഴ​യാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ഴ​യു​ടെ സീ​സ​ണ​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ ക​ല​വ​റ​ക​ളാ​യ പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഹി​മാ​ല​യ​ൻ താ​ഴ്വ​ര​ക​ളി​ലും ഈ ​അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യം പി​ടി​മു​റു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം.

    TAGS:newsplantbiodiversity
    News Summary - 'Muriyanpacha' plant threatens biodiversity
