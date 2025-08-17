Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 3:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 3:10 PM IST

    കാർഷികവിജ്ഞാന രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായി മുരളീധരൻ തഴക്കര

    കാർഷികവിജ്ഞാന രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായി മുരളീധരൻ തഴക്കര
    മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ത​ഴ​ക്ക​ര

    ചാ​രും​മൂ​ട്: ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​വും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​​​​ന്റെ വി​യ​ർ​പ്പ് മ​ണ​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ ത​ന​ത് ഭാ​ഷാ​ശൈ​ലി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ​രം​ഗ​ത്ത് 35 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ക​യാ​ണ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ത​ഴ​ക്ക​ര പോ​ത്ത​ന്നൂ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കൃ​പ​യി​ൽ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ത​ഴ​ക്ക​ര. 1992 മു​ത​ൽ 1997 വ​രെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് 2019 വ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ വി​ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷ​വും കാ​ർ​ഷി​ക വി​ജ്ഞാ​ന രം​ഗ​ത്തെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്ത ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ലെ വ​യ​ലും വീ​ടും പ​രി​പാ​ടി ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. കൃ​ഷി​യി​ലെ നാ​ട്ട​റി​വ്, ഓ​ർ​മ​യി​ലെ കൃ​ഷി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ, കൃ​ഷി​യു​ടെ ന​ന്മ​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ, മാ​യു​ന്ന ഗ്രാ​മ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ​തി​മൂ​ന്നോ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം. ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ൽ ഹ​ലോ ഹ​രി​തം ആ​കാ​ശ​വാ​ണി, കു​ണ്ടും കു​ഴി​യും, ഗ്രാ​മ​കേ​ര​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​വാ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള സം​ഗീ​ത​നാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ​ക​ല​ക്കു​ള്ള ഗു​രു​പൂ​ജ അ​വാ​ർ​ഡ്, കേ​ന്ദ്ര നാ​ളി​കേ​ര​വി​ക​സ​ന ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡ്, സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ വെ​റ്റ​റി​ന​റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഫാം ​ജേ​ണ​ലി​സം അ​വാ​ർ​ഡ്, ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യു​ടെ മി​ക​ച്ച ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​ക്കു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്കാ​രം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ക്ഷേ​പ​ക​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ർ​ഷ​ക​ഭാ​ര​തി പു​ര​സ്കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ല​ഭി​ച്ചു. ക​ർ​ഷ​ക​ദി​ന​മാ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തൃ​ശൂ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ദ്ദേ​ഹം പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും.

    News Summary - Muraleedharan Thazhakkara is a prominent figure in the field of agricultural knowledge
