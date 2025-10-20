Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightതാമരക്കുളത്ത് മാതൃക...
    Agri News
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 11:10 AM IST

    താമരക്കുളത്ത് മാതൃക ചന്ദനകൃഷിത്തോട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് വു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ​ തോ​ട്ടം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്
    താമരക്കുളത്ത് മാതൃക ചന്ദനകൃഷിത്തോട്ടം
    cancel
    camera_alt

    താ​മ​ര​ക്കു​ളം ക​ണ്ണ​നാ​കു​ഴി​യി​ലെ ച​ന്ദ​നം കൃ​ഷി

    ചാ​രും​മൂ​ട്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ച​ന്ദ​നം കൃ​ഷി വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്ന​തു പ​ഠി​ക്കാ​ൻ താ​മ​ര​ക്കു​ള​ത്ത് മാ​തൃ​ക ച​ന്ദ​ന കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​മൊ​രു​ങ്ങി. ച​ത്തി​യ​റ ആ​ലു​വി​ള​യി​ൽ ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ഒ​രേ​ക്ക​ർ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് തോ​ട്ടം ഒ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് വു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി​യാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 225 തൈ​ക​ളാ​ണ് ന​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഐ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​ടി 2,57,000 രൂ​പ​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ന് വ​സ്തു​വു​ട​മ​ക്ക് മാ​സം​തോ​റും 15,000 രൂ​പ​യും ന​ൽ​കും.

    ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി 15 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ഐ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​ടി​ക്കാ​വും മേ​ൽ​നോ​ട്ടാ​വ​കാ​ശം. അ​തി​നു​ശേ​ഷം തോ​ട്ടം വ​സ്തു​വു​ട​മ​ക്കു സ്വ​ന്ത​മാ​കും. വെ​ട്ടാ​റാ​കു​മ്പോ​ൾ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വ​നം​വ​കു​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. അ​വ​ർ വെ​ട്ടി മ​റ​യൂ​രി​ൽ കൊ​ണ്ടു‌​പോ​യി ലേ​ലം​ചെ​യ്ത് തു​ക ഉ​ട​മ​ക്കു ന​ൽ​കും. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നി​ല​ക്ക്​ കി​ലോ​ക്ക് 10,000-15,000 രൂ​പ കി​ട്ടും. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ല. തൊ​ലി​ക്ക് കി​ലോ​ക്ക് 300 രൂ​പ​യും ച​ന്ദ​ന​വെ​ള്ള​ക്ക് 1300 രൂ​പ​യും കി​ട്ടും.13-15 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ആ​ദാ​യം കി​ട്ടും. 50-70 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​ണ്ണ​മു​ള്ള മ​ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ശ​രാ​ശ​രി 20 കി​ലോ ച​ന്ദ​നം കി​ട്ടും. 20-30 വ​ര്‍ഷം ആ​യാ​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ കാ​ത​ലു​ള്ള മ​രം കി​ട്ടും. ഇ​തി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ച​ന്ദ​ന​ത്തൈ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് കൂ​ടും.

    ഇ​പ്പോ​ള്‍ ആ​ര്‍ക്കും ച​ന്ദ​നം കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​മെ​ങ്കി​ലും മ​രം​മു​റി, വി​ല്‍പ്പ​ന എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ​നം​വ​കു​പ്പി​നേ അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ളൂ. ചാ​രും​മൂ​ട് ഗു​രു​നാ​ഥ​ൻ​കു​ള​ങ്ങ​ര കൊ​ട്ട​ക്കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി ത​യ്യി​ല്‍ കി​ഴ​ക്ക​തി​ല്‍ കെ. ​പ്ര​സാ​ദാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്കു ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ് ബ്ലോ​ക്ക് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ 25 ഏ​ക്ക​റി​ൽ 56 ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ച​ന്ദ​ന​ത്തൈ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ട​വി​ള​ക​ള​ട​ക്കം ഒ​രു തൈ ​ന​ടാ​ൻ 500 രൂ​പ​യി​ൽ താ​ഴെ​യേ ചെ​ല​വാ​കൂ​വെ​ന്ന് പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രേ​ക്ക​റി​ൽ 200 മു​ത​ൽ 300 വ​രെ തൈ ​ന​ടാം. ച​ന്ദ​ന​മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പൊ​തു​വേ കീ​ട​ബാ​ധ കു​റ​വാ​ണ്. വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഏ​തു​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും ച​ന്ദ​ന​മ​രം ന​ടാം.​മാ​തൃ​ക തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ച​ന്ദ​ന​തൈ​ന​ട്ട് എം.​എ​സ്. അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ കൃ​ഷി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsAlappuzha NewsKerala NewsLatest News
    News Summary - Model sandalwood plantation at Thamarakkulam
    Similar News
    Next Story
    X