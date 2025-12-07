Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightവീട്ടിൽ പുതിന വളർന്ന്...
    Agri News
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:05 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:05 PM IST

    വീട്ടിൽ പുതിന വളർന്ന് പടരും, ഇങ്ങനെ മണ്ണൊരുക്കിയാൽ...

    text_fields
    bookmark_border
    വീട്ടിൽ പുതിന വളർന്ന് പടരും, ഇങ്ങനെ മണ്ണൊരുക്കിയാൽ...
    cancel
    Listen to this Article

    വീട്ടിൽ ആര്‍ക്കും വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പുതിന. ഔഷധ ചെടിയായ പുതിന ഇടതൂർന്ന് വളരാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം...

    • അര ലിറ്ററിന്‍റെ ചെടിച്ചട്ടിയോ പാത്രമോ എടുക്കുക
    • പാത്രത്തിലും ചട്ടിയിലുമല്ലാതെ മണ്ണിൽ നടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്
    • പാത്രത്തിലാണ് നടുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ ഓട്ടയിടുക
    • ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ചാണകവും കരിയിലയും ചേർത്ത് മേൽ മണ്ണുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിലാക്കുക
    • ഒരാഴ്ച പഴക്കമുള്ള പുതിനയുടെ തണ്ട് വെട്ടി കുത്തിവെക്കുക
    • നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കരുത്
    • പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇല വന്ന് തുടങ്ങും
    • അമിതമായി നനക്കരുത്. അമിത വളപ്രയോഗവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
    • ഇലകൾ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് വിളവെടുക്കുക.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mint
    News Summary - Mint easy farming at Home
    Similar News
    Next Story
    X