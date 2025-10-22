Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightAgriculturechevron_rightAgri Newschevron_rightചെ​ല​വ്...
    Agri News
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 9:49 AM IST

    ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​ശു​വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു; പാൽ ഉൽപാദനം ഇടിഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​ശു​വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു; പാൽ ഉൽപാദനം ഇടിഞ്ഞു
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ ഇ​ടി​വ്​. മു​ൻ​വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​ദി​നം 50,000-60,000 ലി​റ്റ​ർ​വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴി​ത്​ ​36,000 ലി​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല ക്ഷീ​ര​സം​ഗ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി. ​അ​നി​ത​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ 167 ക്ഷീ​​ര സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യു​ള്ള​ത്​ 50 എ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​​ശു വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​ലേ​ക്ക്​ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ വ​രാ​ത്ത​താ​ണ്​ പാ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ച്ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ അ​ടു​ത്തി​ടെ നി​ര​വ​ധി ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​ശു​വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ജി​ല്ല ക്ഷീ​ര​സം​ഗ​മം അ​ടൂ​രി​ൽ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ജി​ല്ല ക്ഷീ​ര​സം​ഗ​മം ‘നി​റ​വ്’ ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടൂ​രി​ൽ ന​ട​ക്കും. അ​ടൂ​ർ മേ​ലൂ​ട് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​കി​ഡ്സ് ഡെ​യ​റി ഫെ​സ്റ്റോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​വും.

    10ന്​ ​അ​ടൂ​ർ മാ​ർ​ത്തോ​മ യൂ​ത്ത്​ ​സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ക്ഷീ​ര സം​ഘം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല, പ്ര​ശ്​​നോ​ത്ത​രി, മു​ഖാ​മു​ഖം എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് മേ​ലൂ​ട്​ ക്ഷീ​ര സം​ഘ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട ക​ന്നു​കു​ട്ടി, കി​ടാ​രി, ക​റ​വ​പ്പ​ശു, മ​റ്റ് പ​ക്ഷി-​മൃ​ഗാ​ദി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ബ്ലോ​ക്ക്​​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എം.​പി. മ​ണി​യ​മ്മ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​​ ക​ണ്ണം​​ങ്കേ​ട്​ സെ​ന്‍റ്​​ തോ​മ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്​​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ​ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ക്ഷീ​ര​ക​ർ​ഷ​ക സം​ഗ​മം ന​ട​ക്കും. 11ന്​ ​പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശാ​ലി​നി ഗോ​പി​നാ​ഥ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. അ​വാ​ർ​ഡ്​ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി. ​അ​നി​ത, മേ​ലൂ​ട്​ ക്ഷീ​രോ​ൽ​പാ​ദ​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. ജ​യ​ൻ, ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റീ​ബ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ക്ഷീ​ര വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​പ്ര​ദീ​പ്‌​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മി​ൽ​ക്ക്​ എ.​ടി.​എം അ​ടൂ​ർ പ​തിനാ​ലാംമൈ​ലി​ൽ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: പാ​ൽ ചു​ര​ത്താ​ൻ ഇ​നി മി​ൽ​ക്ക്​ എ.​ടി.​എ​മ്മും. ഏ​ത് സ​മ​യ​വും പാ​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന എ.​ടി.​എം (മി​ൽ​ക്ക് വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ) അ​ടൂ​ർ പ​തി​ന്നാ​ലാം മൈ​ലി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. അ​ടൂ​ർ മേ​ലൂ​ട് ക്ഷീ​ര സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് മി​ൽ​ക്ക് വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ടൂ​ർ പ​തി​നാലാംമൈ​ലി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മി​ൽ​ക്ക്​​ എ.​ടി.​എം

    ക്ഷീ​ര​സം​ഘ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ അ​ള​ക്കു​ന്ന പാ​ൽ അ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി മി​ൽ​ക്ക് എ.​ടി.​എ​മ്മി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച് സൂ​ക്ഷി​ക്കും. ഈ ​പാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത​നു​സ​രി​ച്ച് കേ​ടു​കൂ​ടാ​തെ എ​ടു​ക്കാ​നാ​കും. ദി​വ​സം ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​യാ​യി 200 ലി​റ്റ​ർ വീ​തം പാ​ൽ നി​റ​ക്കും. ഇ​പ്പോ​ൾ ​മേ​ലൂ​ട്​ സം​ഘ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടും​ ഏ​റെ​നേ​രം കാ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ​ഇ​തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യാ​ണ്​ മി​ൽ​ക്ക്​ എ.​ടി.​എം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി മേ​ലൂ​ട്​ ക്ഷീ​ര​സം​ഘ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മി​ൽ​ക്ക്​ എ.​ടി.​എം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. സം​ഘം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ർ​ഡ്,​ ഗൂ​ഗി​ൾ പേ, ​ക​റ​ൻ​സി എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പാ​ൽ എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​തി​നാ​യി ആ​ധു​നി​ക മെ​ഷീ​നാ​ണ് ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittaMilk ProductionCattle farmers
    News Summary - milk production decreased
    Similar News
    Next Story
    X