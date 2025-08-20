Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:06 AM IST

    ഓ​ണം പ​ടി​വാ​തി​ലി​ൽ; ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി വ​സ​ന്തം തീ​ർ​ത്ത് ക​ർ​ഷ​ക​ൻ

    marigold cultivation
    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ത​ന്റെ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ

    മു​ക്കം: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന പൂ​ക്ക​ളെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യോ​ര ജ​ന​ത​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് മി​ക​ച്ച വി​ള​വ് നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​ല​യോ​ര​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ. കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പു​തി​യോ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി​യാ​ണ് 50 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്ത് പൂ​കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി വി​ജ​യം കൊ​യ്ത​ത്. പൂ​കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം ചി​ങ്ങ​മാ​സ​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന നി​മ വി​ര​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ന​ട്ട് ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി വി​രി​ഞ്ഞു. ഇ​ന്നി​പ്പോ​ൾ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ അ​യ്യം​കു​ഴി​യി​ൽ ര​ണ്ടേ​ക്ക​റോ​ളം സ്ഥ​ല​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് കൃ​ഷി​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 50 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്ത് പൂ​കൃ​ഷി​യും ബാ​ക്കി റെ​ഡ് ലേ​ഡി പ​പ്പാ​യ, ചേ​ന, ക​പ്പ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​ണ്. തി​രു​വ​മ്പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും വെ​ള്ള​ന്നൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് വി​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​യ്ത ക​ന​ത്ത മ​ഴ കൃ​ഷി​ക്ക് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ ന​ഷ്ട​മി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പ​റ​യു​ന്നു. കൃ​ഷി​ക്ക് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​യ​തും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. ചു​വ​പ്പും മ​ഞ്ഞ​യും നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കാ​ണാ​ൻ ഒ​ട്ടേ​റെ ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കി​ലോ​ക്ക് 200 രൂ​പ വ​രെ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്‌. മു​ക്കം, അ​രീ​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വി​ൽ​പ​ന.

    ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി​യു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദി​വ്യ ഷി​ബു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി. ​ഷം​ലൂ​ല​ത്ത്, ടി.​കെ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Local NewsAgri NewsMarigoldcultivation
